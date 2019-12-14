郭富城籲青年人追夢勿忘初心　自爆曾有偶像包袱向服裝指導投訴

郭富城（城城）昨日（13日）出席「不正常角色的演、練、變」座談會，分享從影多年來他演過的幾個性情很顛覆、瀕臨思覺邊緣的角色時的狀況。 除了沉重的角色，近年城城都拍不少飾演基層市民的人物，被問到他如何揣摩這類演出，他就憶述起兒時生活的點滴。

郭富城昨日（13日）出席「不正常角色的演、練、變」座談會，分享從影多年來的經歷。（葉志明 攝）

當年有偶像包袱 向服裝指導投訴

城城在座談會分享他演戲的心路歷程，他指出自己2000年後才將重心轉向大銀幕，起初拍戲還會有少許包袱，「由2000年開始我跟自己說，我要真正做一個演員。《三岔口》最大得著是由張叔平打造我這個全新的造型，初初拍戲心態仍然很偶像派，我甚至試過跟服裝指導講，件衫這麼闊怎樣穿，有沒有細一點的？不化妝上鏡？會很醜的、頭髮這麼亂，叫我怎樣見人？」直至2003年後，他決心要演戲，花了很多功夫去沉澱自己，以及看不同的電影去準備。

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城城表示小時候都曾是基層，一家七口迫埋住在細單位。（葉志明 攝）

7個人逼在400平方呎生活

郭富城18歲時，考入電視藝員訓練班入行成為舞蹈員，他回想當年已經對演戲很有興趣，但機緣巧合下當了歌手，慶幸自己後來有機會拍戲，發展他的電影夢。

座談會尾聲，有在場觀眾問到近年城城，都有拍攝有關基層題材的電影，那如何揣摩這些角色？會否落區觀看市民的生活去拿靈感？城城就坦言，「其實我曾經都是基層市民，細個住在明華大廈，在屋邨長大，我與爸媽哥哥姐姐七個人住在一個400平方呎的單位生活，小時候沒想過自己會成為演員。」

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有在場觀眾問到，近年城城都有拍攝有關基層題材的電影，那麼他是如何揣摩這些角色？（葉志明 攝）

城城表示小時候隔離鄰舍也是基層市民，他同樣跟大家這樣成長，「直至考入了TVB舞蹈組，生活才有些改善，改變了他的世界。然後，哥哥姐姐開始長大有自己的生活，後來自己有能力才接媽媽出來住，將租住的單位交還給政府，希望讓有需要的人去住。」所以，城城坦言自己也是在這樣的環境長大，他是不會忘記小時候的點滴。

絕不忘記兒時點滴

當然，現在生活改善了，例如要在新戲《麥路人》演無家者「阿博」，演員就是需要無限的幻想，「角色阿博曾是一個金融才俊，又坐過監，現實中我兩樣都未試過，那要怎樣演繹呢？我會真的去留意身邊的人、留意基層的人，他們未必會告訴你自己的事，但從他們的眼神、姿體語言裡會發現他們的問題，這些細節都要靠觀察。」然後，將看到的放在心裡，有一天有機會演這些角色，你消化完，就可以在角色中表達出來。

城城籲大家勿忘初心

座談會結束前，城城再次提大家勿忘初心，好像他一樣當年未有機會接觸電影，不代表之後沒機會，而奮鬥的過程中，總會有人看輕你，踩低你，世事冇完美。「最緊要的一點是，你要跟有料的人在一起。如果那個人冇料，人云亦云，他批評你，自己也要有信心，不要盡信，應該要相信自己。」最後，城城表示很開心有機會跟大家分享他的想法，提觀眾最緊要記得支持香港電影。