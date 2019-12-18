攝影大師杜可風受外媒訪問　突狠批占士金馬倫︰以為世界圍住他轉

香港電影攝影師杜可風在世界影壇都享負盛名，當年他先後憑《東邪西毒》及《花樣年華》在威尼斯影展及康城影展奪獎而回。除此之外，他還七奪香港電影金像獎最佳攝影獎及四次奪台灣金馬獎。當中他與王家衛合力炮製的作品，如《重慶森林》、《花樣年華》、《春光乍洩》及《2046》等，至今仍然深受大家所喜愛。 杜可風近日接受外國傳媒訪問時，談到他過去及對未來的展望，他還狠批金像導演占士金馬倫（James Cameron）及美國著名導演米高曼（Michael Mann）。

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杜可風當年憑《花樣年華》奪得第37屆金馬獎最佳攝影獎。（《花樣年華》 劇照）

杜可風早前接受《The Film Stage》訪問，他特別提到在他攝影生涯中有幸與不同類型的導演合作，當中包括王家衛、康城影展金棕櫚獎得主Gus Van Sant、康城影展金攝影獎得主Jim Jarmusch及台灣著名導演楊德昌等。他指出，這些合作機會都是源自友誼。杜可風說：「真正的資源及誠信是來自我們的友誼，所以電影只是是副產品，這絕不是重點所在。」他續稱：「我與他們每一個人合作，都不是因為劇本，也不是因錢。我認為最重要是可以一起相處六個月，甚至是一年，而且是能愉快相處。你為什要這麼做？」

杜可風早前批評占士金馬倫（右）及米高曼，稱兩人認為全世界是圍著他們而轉。（IMDb 圖片）

之後杜可風突然把話題轉到奧斯卡金像導演占士金馬倫及美國著名導演米高曼身上，並猛烈批評兩人。「我認為在拍攝任何電影時，你都需要與某人一起相處至少六個月。你為什麼會與米高曼及占士金馬倫相處六個月？你是否瘋了？」

《The White Girl》在2017年上映，並由杜可風負責執導、劇本及攝影。（dukefeng52 Twitter 圖片）

期間《The Film Stage》記者追問杜可風，是否曾與兩位導演合作過，有不愉快經歷？杜可風笑稱：「當然沒有，他們不知道該如何相處。兩位都認為全世界是圍著他們而轉。」他繼續指出：「世界不會圍繞任何人而轉，有時世界會圍著啤酒旋轉，或為共同計劃而旋轉。這世界基於親密關係及共同理念。我的意思是，這至少在我的世界。」目前占士金馬倫及米高曼都未有回應。