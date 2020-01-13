【天能TENET】基斯杜化路蘭全新科幻巨製　幫華納兄弟狂燒2億美金

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的科幻巨作《天能》（Tenet），相信是今年影迷最期待的電影之一。日前有外國傳媒披露，《天能》未計宣傳費用，導演已經率先豪花超過2億美元（約15億5200萬港元）製作費，似乎華納兄弟對這部作品寄予厚望。

《天能》的演員陣容星光熠熠，當中包括John David Washington（右）及羅拔柏迪臣（中）。（《天能》劇照）

由John David Washington、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及Elizabeth Debicki主演《天能》將在今年7月16日正式上映，而電影首條預告亦在上月尾面世。電影首條預告出爐後，備受讚譽。雖然電影的劇情仍然模糊不清，但讓觀眾感到困惑就是基斯杜化路蘭作品的特質，例如《凶心人》（Memento）及《潛行凶間》（Inception）等。

Elizabeth Debicki獲基斯杜化路蘭邀請參與科幻巨作《天能》。（《天能》劇照）

在2000年代，導演基斯杜化路蘭因與華納兄弟合作製作《蝙蝠俠》（Batman）三部曲取得成功後，便繼續合作推出《星際啟示錄》（Interstellar）及《鄧寇克大行動》（Dunkirk）兩大巨製。而在今年，兩者再度合作推出《天能》。據外國傳媒《Variety》指出，《天能》未計宣傳費用，單在製作費上，基斯杜化路蘭已經豪花了華納兄弟超過2億美元。

基斯杜化路蘭多次與華納兄弟合作，今次《天能》製作費還超過2億美元。（IMDb 圖片）