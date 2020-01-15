【魔雪奇緣】年僅21歲Elsa配音員　Andrea Arruti驚傳離世

有消息指西班牙着名配音員Andrea Arruti日前驚傳離世，年僅21歲，但仍未知其死因。人氣電競遊戲「英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）」都有透過官方Twitter發表悼念文章，她有為LoL中的Neeko一角配音，此外，更有為《小馬寶妮》Diamond Tiara、拉丁美洲版《魔雪奇緣》的Elsa等角色配音，對此一眾粉絲都感動非常震驚。

拉丁美洲版《魔雪奇緣2》配音員Andrea Arruti日前驚傳離世。（劇照）

有粉絲在Twitter以圖表示悼念，而她的好友Emilio則在IG寫下：「記住跟你之間過去所有美好的回憶，這對我來說非常重要，因為有些事等到真正失去後才能體會有多重要，我不知道該甚樣告訴你，這些年我們一起成長、經歷、發過的夢，曾整晚講着如何去實現夢想，謝謝你用上好幾個小時陪我看我愛看的電影，聽我講很多的事。」

目前Andrea Arruti的IG已被刪除，原因未明。

粉絲在Twitter以圖表示悼念，Andrea Arruti年僅21歲。（Twitter圖片）

目前Andrea Arruti的IG已被刪除，原因未明。（IG截圖）