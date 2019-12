【魔雪奇緣2】Anna對靴抄襲頂級名牌？　法律人士指涉侵權

近期上映的迪士尼動畫《魔雪奇緣2》(Frozen II)大收旺場,全球票房直逼10億美元。 戲中的一事一物都成為影迷的研究對象,近日有人發現Anna所穿的長靴,竟然有抄襲國際名牌的設計之嫌,隨時惹上官非!

呢對Anna同款靴竟然被指侵權。(網上圖片)

除了電影本身大受歡迎,《魔雪奇緣2》的周邊商品亦深得影迷歡心,不過近日就有人發現,迪士尼商品網站所出售的Anna長靴的設計或涉及抄襲侵權問題。這款長靴的底部是紅色,與國際品牌Christian Louboutin的標誌性紅底一樣,原來Christian Louboutin為「非紅鞋的紅地底部」(the color red on the sole of non-red shoes)向美國專利商標局(U.S. Patent and Trademark Office)註冊專利,他們有權入稟控告迪士尼侵權,但當然告得入與否就是後話。

Christian Louboutin鞋款以紅底作標誌。(Instagram圖片)

大人與小朋友都喜歡Elsa與Anna的裝扮。(電影劇照)

這對Anna長靴在迪士尼網站賣24.95美元(約195港元),而Christian Louboutin一對Boot動輒叫價900美元(約7000港元),其實兩者的客路基本上冇衝突,但由於Christian Louboutin有起訴同類型情況的前科,故仍有機會引起一場鞋底官司。