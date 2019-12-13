【魔雪奇緣2】Anna對靴抄襲頂級名牌？　法律人士指涉侵權

近期上映的迪士尼動畫《魔雪奇緣2》（Frozen II）大收旺場，全球票房直逼10億美元。 戲中的一事一物都成為影迷的研究對象，近日有人發現Anna所穿的長靴，竟然有抄襲國際名牌的設計之嫌，隨時惹上官非！

呢對Anna同款靴竟然被指侵權。（網上圖片）

除了電影本身大受歡迎，《魔雪奇緣2》的周邊商品亦深得影迷歡心，不過近日就有人發現，迪士尼商品網站所出售的Anna長靴的設計或涉及抄襲侵權問題。這款長靴的底部是紅色，與國際品牌Christian Louboutin的標誌性紅底一樣，原來Christian Louboutin為「非紅鞋的紅地底部」（the color red on the sole of non-red shoes）向美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark Office）註冊專利，他們有權入稟控告迪士尼侵權，但當然告得入與否就是後話。

Christian Louboutin鞋款以紅底作標誌。（Instagram圖片）

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

大人與小朋友都喜歡Elsa與Anna的裝扮。（電影劇照）

這對Anna長靴在迪士尼網站賣24.95美元（約195港元），而Christian Louboutin一對Boot動輒叫價900美元（約7000港元），其實兩者的客路基本上冇衝突，但由於Christian Louboutin有起訴同類型情況的前科，故仍有機會引起一場鞋底官司。