【墮胎師】鄧月平一日7餐急脹40磅　速減仲誇張︰三日食一盒豆腐

由陳果執導的《墮胎師》，主演包括白靈、伍詠詩、鄧月平、李玗蓁及「綠葉王」鬼塚，該戲改編自真人真事，由於電影零宣傳的關係，暫時討論熱度並未太高，不過電影在去年成功上映5場，成功爭取金像獎報名資格，有望可入圍幾大獎項，其中鄧月平更有望挑戰最佳女配角。

《墮胎師》由陳果執導，主演包括有白靈、伍詠詩、鄧月平、李玗蓁及「綠葉王」鬼塚。（《墮胎師》劇照）

為角色狂食增磅

據導演陳果表示，原本想搵一名真肥妹演出的，但當他跟鄧月平提議要增肥時，她表示無問題，於是鐵定由她演出。鄧月平為做好肥妹仔一角，在短短2個月內將體重由101磅激增至143磅，腰圍由23吋小蠻腰大增至33吋，睇相已感受到麒麟臂、大肚腩、象腿以及水桶腰的存在。

不少人都說減肥易過增肥，看來鄧月平都身同感受，她指頭一個月一日食足七餐都未有成效，後來得到做開Gym的朋友教路，狂飲葡萄糖水、食cream、零食以及垃圾食物，又狂逼自己食，經過兩個月的努力，最終達至「理想身材」！

鄧月平笑言拍戲時試過全屋的衫褲着唔落。（鄧月平提供）

瘋狂減肥令情緒崩潰

而在拍完戲後，鄧月平馬上實行修身大計，她接受《香港01》訪問時自爆有個瘋狂減肥餐單。「拍完戲好想急減，試過一棵小唐菜加一盒豆腐分三日食（是三日，屬地獄式減肥），即是先分成三份，朝早煮湯因為比較水飽肚，再去做運動，用這個方法一星期減了8kg（約17磅），但超級不健康，是一個反面教材。」

其後她都有補充，急速減肥令自己情緒不穩。「有一日返屋企瞓低，關上燈在廳中喊了一小時，於是馬上去九龍塘食宵夜開心返，因為個人減得太突然，情緒上跟不上。」

咁睇又真係幾似師奶身型嘅……（鄧月平提供）

被取笑肥身型似師奶

雖然鄧月平拍攝《墮胎師》得到陳果為她報名金像獎最佳女配角獎，不過在增肥的期間她都有不少不愉快經歷，她透露當時都有被人取笑過肥，當時又不能解釋為甚麼要增肥，其實整個人都好自卑。而且自己的朋友很賤格，他們勸月平下午3、4點不要出街，因為在後面看起來勁似湊仔放學的師奶的身型。

還有一次她在街上碰見閨蜜的車，向她揮手竟然不過來，直至她走過閨蜜才望清楚她的樣子，更說：「原來係你嚟嫁？我真係認唔到你，以為係邊個肥婆喺到Hi我男朋友架車。」

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