【九龍不敗】張晉打到刮甩層皮　陳果想轉拍主流︰我都要搵食

由陳果執導、張晉、Anderson Silva、鄭嘉穎、劉心悠和鄧麗欣（Stephy）主演的《九龍不敗》今日（20日）上映，早前導演陳果和張晉抽空跟《香港01》做訪問，大談當中拍攝過程的辛酸和構思。 攝影：葉志明

張晉在《九龍不敗》飾演九龍，是位警探，警隊中的精英，破案能力高。（葉志明 攝）

最辛苦係除衫拍打戲

張晉拍過大大小小不同的打戲，問到他今次最辛苦係邊一部分，他笑指：「要除衫打應該係第一次。」陳果補充：「最慘係除衫打。」他繼續解釋：「一來唔帶得pad，又驚紋身會甩就算抖個時都唔着得衫，我哋拍澳門鐵塔外景時，係聖誕節都好凍，唯有暱入帳篷去避風。」

張晉表示今次要除衫拍打戲，事前都有去做訓練，不過因為唔想變做肌肉人，九龍是位警察而不是健美先生，太大隻會唔符合探長的形象，總知唔能夠好肉酸。（葉志明 攝）

最大挑戰的一幕戲

張晉在訪問中提及自己有一場戲印象很深：「我記得有一個鏡頭我哋喺綠佈景拍，係燈塔那場，首先Anderson已經出咗去，而我要撞玻璃出去再碌去盡頭，望下去好高好驚，跟住企返起身。呢個鏡頭一撞出去還要滾嘅時候，一定要啱啱好滾到去個邊緣位，總共應該拍咗21個take。有一次Dee哥（董瑋）和導演都收貨，但我成日覺得好似爭啲，想再險啲，想半個身同一隻腳吊咗出去，再爬返上嚟，咁我就話再俾多次機會我。之後我再叫武師放多啲威吔俾我，結果就跌咗落去，其實下面有好多條鐵柱，好彩頭冇撞到，但我感覺到右腳好似俾火燒一樣，原來是身上的4條威吔，滾一圈就俾威吔纏住，結果成層皮刮咗落嚟，就算着住褲都冇咗層皮，可想而知。」

陳果今次在拍動作戲上有不同的諗法，想跟以往不同且有提升，就如電影中的「燈塔跳落嚟」和「輕鐵追打」戲都有一定的難度。（葉志明 攝）

陳果補充：「呢幕的確係最難，所以想在動作上俾到新意大家，時下的動作片都好鬼勁，去到愈嚟愈難拍，好多嘢都有人做過，實際上喺香港拍返出嚟都好難，劇本寫出來又唔知拍唔拍到，好多時都會有呢個問題出現，不過我哋都好okay，整體上都完成咗劇本上嘅嘢。」

陳果：「始終有啲戲去到現場會傾下，將某部份刪減，最重要都係長短問題。」（葉志明 攝）

陳果拍《九龍不敗》救突破

陳果繼《三夫》後再推出新作《九龍不敗》，不過《九龍不敗》是一套科幻犯罪動作片，跟他以往的風格有很大分別，他解說：「最想係有個突破，不過唔知成唔成功，要等觀眾去評論，其實《九龍不敗》都係一個警匪片嘅基礎，如果唔諗多啲以外嘅嘢就好死板，無乜突破性。今次老老實實都有啲叫做踩鋼線，一般人睇警匪片就係咁囉，好實淨嘅故仔，販毒、殺人放火、查案，我就覺得可以多方面啲，加入不同嘅元素，希望有小小唔同啦，等你睇戲先會知咩事！」

陳果：對唔住我要搵食！（葉志明 攝）

陳果：對唔住我要搵食！

最後陳果更講到自己接下來的計劃，他：「希望在《九龍不敗》後拍返多啲主流戲，我覺得主流戲都幾好玩，雖然有時唔係咁容易去做，依家支援比以前好咗，我覺得我拍動作片有小小上咗癮，因為拍動作片時導演坐喺度就得，演員就辛苦啲，可能好似晉哥咁講『啊，又打？』佢就會痛苦啲。希望可以拍多啲主流戲，多啲觀眾，呢個係對自己嘅改變，而且改變都好大啊，我啲粉絲可能會鬧我，但無辦法對唔住我要搵食啊！」

張晉笑言：「咁你拍文藝片嘅時候記得搵我！」陳果解釋：「文藝片好啊！不過啲文藝片好慘㗎，又要咁又要咁，佢實質上唔比你舒服得幾多喎！你睇《三夫》女主角又要上山又要識做，又要落船又要識做，真係好痛苦㗎！」

鳴謝

化妝：JulieH @ J Lab（張晉）

服裝：EVISU（張晉）

鞋：BALLY（張晉）

場地：Chill Hea Party

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