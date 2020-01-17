【從前有個荷里活】不修改大陸禁映　塔倫天奴︰直接跳過中國市場

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）主要演員包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）和瑪歌羅比（Margot Robbie），電影在較早前的金球獎上贏得最佳劇本、最佳男配角、最佳音樂劇／喜劇電影三個獎項。 電影原定會在大陸上映，不過最終因為昆頓塔倫天奴的決定又改為撤檔，近日他為此再度霸氣回應！

昆頓塔倫天奴執導的《從前，有個荷里活》，在不同頒獎禮上拿下最佳電影，令他喜上眉梢。（Getty Images）

其實早在8月時，李小龍女兒李香凝曾公開投訴，覺得電影醜化了爸爸，並向大陸國家電影局反映，要求電影進行修改才能在內地上映。不過昆頓塔倫天奴早就力證自己有做足功課，沒有將他醜化，直言李小龍本來就是個傲慢的人，堅拒為電影作出任何改動。

《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），被李香凝指責是醜化李小龍。（圖片擷取自http://bit.ly/2ta6chm）

電影公司Sony Picture總裁Tom Rothman直言，確信昆頓塔倫天奴的決定是對的。「我認為昆頓塔倫天奴做了正確的事，他在這方面得到了我們的支持。顯然這樣做或會有財務後果，但當事情變得有困難時，就要接受考驗。公司跟電影製片人合作時，就必須支持他們，因為這是你所選擇的，當你坐上一艘船，你就必須支持船長，雖然這事不太順利，但我相信他做出了正確的決定。」

畢彼特（Brad Pitt）／《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time In Hollywood）

而近日昆頓塔倫天奴接受外媒《Deadline》訪問時提及，Sony Picture對他有100%的支持，對中方的要求感到失望，同時不接受刪減的要求，也同意直接跳過中國市場，他直言：「有些界線不能逾越！」昆頓塔倫天奴又指出如果改動只是由Cliff 掌摑Katie 4次改成2次的話，他會樂意去做，但要是只因國家認為某個片段太主觀就要刪除整個場景的話，他堅決說不！

昆頓塔倫天奴表示要是改動是很簡單的東西，他會很樂願改動。（《從前，有個荷里活》電影劇照）

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）／《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time In Hollywood）