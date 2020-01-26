別告訴她影評︳面對生離死別　中國式家族謊言帶來罪惡感還是愛？

在內地經歷了撤檔《別告訴她》（The Farewell），在本月初又再重新上映。 雖然該片女主角奧卡菲娜（Awkwafina）榮獲了第77屆金球獎音樂／喜劇電影最佳女主角，成為首位獲此殊榮的亞裔演員，創造了歷史，同時在奧斯卡頒獎季也有很高的呼聲，但是上映首日1.1%的排片量以及不足百萬的票房成績，都註定這是一部在院線來去匆匆的小眾電影。

兩代人之間的親情、跨國題材、中西文化差異…這些標籤背後，是導演王子逸的親身經歷。電影也許是小眾的，但是它的情感表達卻是普世的，王子逸拍出了屬於自己的家庭困惑，也折射了眾多美國華裔家庭乃至普通中國家庭都會遇到的情感難題——當親人身患絕症，到底是據實相告，還是以愛之名一直隱瞞下去？

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從紐約到長春，一場關乎親情的「雙城記」

這個主體發生在中國長春的故事，卻是從美國紐約開始講起的。 奧卡菲娜飾演的Billi是個出生在長春，卻從小跟隨父母在美國長大的華裔女青年。雖然二人遠隔重洋，但是她經常和自己的嫲嫲互相溝通近況，距離並沒有阻隔祖孫之間的親情。

然而生活的變故總是讓人猝不及防，Billi從父母那裡獲悉了嫲嫲身患絕症的消息。為了讓她還能再見一下全家人，同時不引起她的懷疑，所以家人決定舉辦一場假婚禮，以此為名召集散落在海外的家人，共聚一堂。出於穩妥的考慮，Billi被留在了美國，因為不善於掩飾自己情感的她，很可能會讓這個善意的謊言露餡。

Billi割捨不下這份親情，最終還是獨自一人飛回了長春。在她見到嫲嫲之後，關於告知和隱瞞這兩種中西方價值觀就開始互相撕扯。由此產生的分歧和碰撞，也讓Billi更清晰地了解和自己原本有隔膜的東方文化。

王子逸拍出了屬於自己的家庭困惑，也折射了眾多美國華裔家庭乃至普通中國家庭都會遇到的情感難題。（《別告訴她》劇照）

伴隨故事的推進，桂林路、東方廣場、紅星醫院…對於長春的觀眾來說，這些地點的登場顯得格外親切。但是直觀的鏡頭表現之外，紐約的身影總是若隱若現。從Billi那並不流利的中文到飯桌上關於「中國美國哪裡更好」的爭論，無時無刻不在提醒觀眾，眼前這個家庭裡，有美式價值觀的長期熏陶——紐約以這種方式在悄悄出場。

在Billi看來，不告知病人的身體狀況無疑是一種犯罪，可家人對此的解釋卻是：「你把生命看成是個體的，這正是東方和西方的文化差異問題，東方人是把生命看作集體的。」

出於穩妥的考慮，Billi被留在了美國，因為不善於掩飾自己情感的她，很可能會讓這個善意的謊言露餡。（《別告訴她》劇照）

初來步到的Billi對此無疑是迷惑不解的。可是在和不同家人的反覆爭論裡，在經歷了飯桌爭論、婚禮慶典、墓地祭拜等眾多事情之後，Billi對這種善意的謊言選擇了理解。在和嫲嫲告別的時候，她同樣選擇了對真相閉口不言。無論告知還是隱瞞，這些舉動背後都是濃濃的親情，這份情感從紐約延伸到長春，貫穿起了整部電影。

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無論告知還是隱瞞，這些舉動背後都是濃濃的親情，這份情感從紐約延伸到長春，貫穿起了整部影片。（《別告訴她》劇照）

《別告訴她》做到了合格線以上

海外視角看中國的電影很多，《別告訴她》無疑是近年來拍得比較好的一部。華裔的身份賦予了導演一種跨文化的優勢，可以認真比對兩種文化的差異性，拍出那些共性或者不同。不過一旦稍有不慎，就容易拍成一種引起中國觀眾產生不適的電影，比如《海上浮城》。

同為海外華裔導演拍攝的作品，閻羽茜的《海上浮城》完全可以和王子逸的《別告訴她》進行一番比較。兩者皆為辛丹斯電影節出身，《海上浮城》講述了一個帶有黑色幽默的故事，電影試圖竭力突出一種戲劇性的感覺，可是劇情對中國的描繪浮於表面，儼然是各種西方視角下中國城鄉印象的混亂拼貼。

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與之相反，《別告訴她》很平淡，沒有誇張的劇情，有的只是生活的真實，奧卡菲娜投入的表演，生動展現了文化交叉地帶漂泊者們的鄉愁。最關鍵的一點，王子逸對於她所要拍攝的故事有足夠的了解。

對於細節的呈現最能暴露一個海外創作者是否了解中國。王子逸是北京人，自幼跟隨父母前往美國，她有過跟隨嫲嫲在長春成長的經歷。當自身的真實故事轉化為電影之後，王子逸沒有失卻她在情感上的真摯。

一個更直觀的比較，在豆瓣上《別告訴她》的評分為7.3，而《海上浮城》只有5.5。中國觀眾普遍不喜歡那種高高在上的西方視角，帶有一種獵奇的眼光來打量中國的一切，因為這意味冒犯。

海外視角看中國的電影，在國內外的評價往往是兩極分化明顯，像那部在北美大賣的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians），卻在國內遇冷。雖然《我的超豪男友》講述的是新加坡的故事，並沒有針對中國，但是在內地觀眾看來，那種關於亞洲富豪的描述，完全是荷李活對於亞洲的刻板印象。

電影中的城市風貌，王子逸採用了一種中立視角，沒有刻意去拍攝什麼龍鳳圖案、中國結、廣場舞一類容易引起西方觀眾興趣的元素，而是拍了那些看似千篇一律的單調小區、帶有炫耀色彩的婚禮現場…而這些場景，正是中國觀眾熟悉的日常。

中國觀眾普遍不喜歡那種高高在上的西方視角，帶著一種獵奇的眼光來打量中國的一切，因為這意味著冒犯。 （《別告訴她》劇照）

國內觀眾更能接受的表達，類似於《孫子從美國來》（A Grandson From America）這樣的電影：有中西差異，有情感描繪，有價值碰撞，最後還能打動觀眾。所有的這些，《別告訴她》都有所體現。

在王子逸的電影裡，沒有冒犯，有的只是熟悉。看起來是中西方文化的碰撞和交織，其實是每個人都會遇到的選擇與親情，而親情本身，是沒有國界的。

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