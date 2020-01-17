小婦人影評：被賦予現代視覺的四姊妹　是追尋女性自主的最佳解答

繼1994年女導演Gillian Armstrong後，時隔25年《不得鳥小姐》（Lady Bird）導演姬達嘉域（Greta Gerwig）執導新版《小婦人》（Little Women）改編電影，不僅找來曾合作過的茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）飾演Jo與Laurie，更在諸多部分以自身觀點與現代視角重新詮釋經典名著。

每個時代都需要有自己版本的《小婦人》。 導演姬達嘉域

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與原著不同的是，本次除了以時空交疊手法使重心聚焦於童年和成長後的對照，編導也將Amy（佛羅倫絲佩芝 飾）詮釋成更接近現代化的女性面貌，不僅為March一家帶來新的火花與情感，同時使女性獨立、思想加倍濃烈。

文本透過四姐妹的成長歷程呈現豐富的人生階段及感悟，無論是Jo的自由；Meg（愛瑪屈臣 飾）的理性；Beth（伊麗莎史格倫 飾）的現實；Amy的大膽和追尋，愛、包容、和解始終離不開她們一家，同時濃烈的情感造就Jo所留下的經典名句：家人，是世界上最美好的存在。

不可忽略的是，時代洪流之中女性如何找到自主權，電影給出了具有說服力及關懷的解答。Jo在故事中獨樹一格，她憤世嫉俗、離經叛道，卻擁有堅持理想、掌握自我的存在理念，她留下了至今仍發人省思的女性共感，留下炙熱、高度的尊嚴野心。而在本次改編中能與Jo競爭的Amy，多了一些倔強與自信。她在自我能力上發揮得不遺餘力，她學習、努力，為了爬上更高的地位，同時她不失自我性格與初心，成為討人喜歡，同時大放異彩的獨立女性。

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另外，Laurie一角，就如陪伴着女孩們的你我相同，會對她們迸出人道情思，會想在她們遭遇困難時伸出雙手，也會因她們的成長而感到雀躍。然而他也成了文本內父親外的男性影響，沒有權力，只有平等，他的一切為女孩帶來個體之外的省思，帶來自主權的追求與覺醒。

而談及原文名稱「Little Women」，其實是泛指青少年步入成人時期的關鍵性轉變，實際與描寫年輕已婚女子的「小婦人」詞彙無太大相關。（此次電影的台灣譯名《她們》，一方面可視為和改編一同帶來新的詮釋，一方面或許也可作為長久以來翻譯迷思的突破吧！）

【本文獲「躲在電影裡的詩人」授權轉載，原文：詩人影評｜《她們》：她們，讓女性大放異彩、自身獨立。】