【007生死有時】丹尼爾基克卸任在職　《哈利波特》男星自薦接棒

曾五度飾演007占士邦的英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig），他在《007：生死有時》（No Time to Die）後，終於都要卸下特務職位。外界一直猜測究竟由誰人接任。近日《哈利波特》（Harry Potter）男星接受外國雜誌訪問時，他自薦成為下任007的人選。

《007：生死有時》由Lashana Lynch、丹尼爾基克及Naomie Harris主演。（《007：生死有時》劇照）

《007：生死有時》將在今年4月尾上映，這也是丹尼爾基克的最後一部《007》電影，而外界一直猜測究竟這經典角色最終會由誰人接任。之後曾有傳聞指《007》系列計劃將007變成黑人，其後又傳出計劃推出女性接棒往後電影。然而，《007》系列監製Barbara Broccoli近日澄清有關後者的說法。她稱：「占士邦可以是任何人種，但他是男性。」，這意味著007仍然會由男演員擔任。

湯姆費頓自薦成為下任007的人選。（IMDb 圖片）

近日，在《哈利波特》系列電影中飾演馬份的湯姆費頓（Tom Felton）接受外國傳媒《Hastings Tribune》訪問時表示希望可以繼任007。湯姆費頓稱：「我比較喜歡飾演好人，但我不介意角色是好還是壞。」他續指出：「我喜歡演出與我性格不同的角色，演出時會很有趣。」

湯姆費頓飾演馬份而全球爆紅。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

之後，湯姆費頓還表示，他首部看的電影正正就是《007》。他稱：「占士邦是我終極夢想，在我七歲那年，我第一部看的電影是占士邦，這是我腦海中的唯一記憶。」正因湯姆費頓從小接觸這個經典角色，也讓他想成為這角色的一份子。可是，同屬《哈利波特》系列演員，飾演哈利波特的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）在去年早已表明無意成為007。丹尼爾烈格夫當時稱：「當有人在美國遇到我，並聽到我的英式口音時，他們總說我應該成為占士邦。」然而他卻無意成為這個經典角：「這裡的每個人都知道，我永遠不會成為占士邦。」未知同是英國出生的湯姆費頓會否更有機會成為007。

丹尼爾基克卸任在職，究竟007會由誰接任。（《007：生死有時》劇照）

最後，湯姆費頓還談及他的成名作《哈利波特》系列電影，他稱：「我回顧這段美好回憶時，感到非常自豪。」他還以「家人」來形容與戲中幾位主演的關係：「我們不能時常見面，因為總身處在不同區域，但我們會盡量見面。」他續補充表示：「愛瑪屈臣離我家好近，她在洛杉磯，而最近我才與丹尼爾烈格夫通電話，我們就像一個家庭，但我們多數都在世界的不同地方。」