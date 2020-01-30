【狂野時速9】公開新預告及角色海報　雲狄素一家三口隱居將遇險

以賽車和家人為主題的《狂野時速》系列由2001年發展至今，在全球有大量擁躉，最新一集《狂野時速9》（Fast & Furious 9）將於今年5月上映。 日前，雲狄素（Vin Diesel）就在網上公開首條先導預告，可見他與「Letty」（Michelle Rodriguez 飾）和兒子過著幸福的生活，但原來暗藏危機。

《狂野時速》系列由2001年發展至今，在全球有大量粉絲，雲狄素和米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）當然唔少得！（vindiesel/IG圖片）

《狂野時速》電影系列一連8集叫好叫座，累積全球票房更高達50億美元（約389億港元）。上集《狂野時速8》是主角保羅獲加（Paul Walker）不幸於車禍逝世後，第一部沒有參演的作品，但電影在全球依舊大賺12.39 億美元票房（約96.3億港元）。

《狂野時速9》日前公開首張電影海報及先導預告，海報見到飾演Don的雲狄素獨自站在車頭，車裡掛著一個十字架項鍊。（vindiesel/IG圖片）

新作《狂野時速9》日前公開首張電影海報及先導預告，海報見到飾演Don的雲狄素獨自站在車頭，車裡掛著一個十字架項鍊。

今集電影除了原班人馬包括雲狄素、米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）及泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、佐丹娜布絲達（Jordana Brewster）、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）等會繼續參演，兩大金像影后，查莉絲花朗（Charlize Theron）及海倫美蘭（Helen Mirren）亦會回歸。

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Don與兒子Brian一家三口隱居

今集電影找來曾經執導《狂野時速》系列第3至第6集的林詣彬掌舵，大隻佬約翰辛納（John Cena）以及饒舌女歌手Cardi B等更會隆重加盟，讓大家都很期待新加入演員會演出甚麼角色。

今次除了公開電影海報，還有公布了一段約1分鐘的先導預告，故事延續《狂野時速8》，講述Don和Letty已經結婚，與兒子Brian一起生活，取名Brian主要是向保羅獲加的角色致敬。

有指，預告中所見的小男孩其實是Don和前女友、巴西女警Elena Neves（Elsa Pataky飾演）所生的。（劇照）

有指，這個小男孩其實是Don和前女友、巴西女警Elena Neves（Elsa Pataky飾演）所生的兒子。而Don和Letty結婚後就一同撫養，一家三口在農場隱居，Letty更把Don送給她的十字架頸鏈送給兒子，「這條項鍊是你爸爸送給我的，現在送給你，保護你即將要面對的事情。」

不過，鏡頭一轉就看到Don神色凝重，似乎這個家庭將迎接某些危機，未知是否上集演恐怖分子的查莉絲花朗，會再度找他們麻煩。《狂野時速9》完整預告，將於後日在邁阿密的記者會上公開，到時一眾演員都會現身宣傳新戲。