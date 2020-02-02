【銀河守護隊3】導演確認呢位超級英雄死硬：唔係佢死就我亡！

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）第三集在2018年遭遇一連串風波下，迪士尼終在去年宣布撤回與前導演James Gunn的解約協議。由於當時導演已與DCEU達成協議執導重啟版的《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad），雖然導演仍在趕拍DCEU這部作品，但他仍不忘回答粉絲關於《銀河守護隊》第三集的提問。

在2014年上映的《銀河守護隊》，即將迎來最後一集。（《銀河守護隊》劇照）

面對Marvel粉絲的問題，導演James Gunn都非常樂意回覆。其中有粉絲問到：「《銀河守護隊》第三集會是完結篇還是之後有其他後續的故事？」至於James Gunn的回應，他稱：「如果一切按計劃，這一集將為《銀河守護隊》系列畫上句號。」

導演James Gunn確認了火箭浣熊的命運。（《銀河守護隊2》劇照）

除此之外，導演James Gunn確認了銀河守護隊其中一個角色將被殺死。他指出：「如果我不殺死火箭浣熊，我也會死。」之後有粉絲再問：「會否可以沒有人死去？」導演James Gunn否決這提議，並稱：「我見不到這是我們的選項。」這代表火箭浣熊的死亡是無可改變。

James Gunn跟火箭浣熊，兩者只能活一個。（James Gunn Twitter 擷圖）

之後粉絲其中一條問題在網上瘋傳，該條問題是：「有沒有機會在《銀河守護隊》第三集見到銀河王（Galactus）或銀魔（Silver Surfer）出現？」當時導演James Gunn的回覆：「我已有討論。」這消息旋即讓粉絲陷入瘋狂狀態。可是，導演隨後親自否認有關消息，並稱從沒有答過這問題：「這消息在很多粉絲網站瘋傳，我從沒有答過，也沒有刪除，我從沒說過。（我從未與Marvel進行過商討）。這是百分百假的。」

網上瘋傳《銀河守護隊3》將有銀河王或銀魔出現，但導演隨後親自否認有關消息。（James Gunn Instagram 擷圖）

然而早在導演回答粉絲問題的數日前，有多間外國傳媒披露Marvel Studios尋找Galactus人選已經接近尾聲。據了解，有傳里安納遜（Liam Neeson）及David Morrissey是飾演Galactus的最後兩強。然而，亦有消息指，Marvel想把Galactus改成女性，就好像古一、《蟻俠2》中的鬼魅及《永恆族》中的Makkari及Ajak一樣。