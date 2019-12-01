【銀河守護隊3】涅布拉睇晒完整劇本　難忘角色在《復4》那麼吃重

雖然2022年《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）先會上映，不過主演之一的Karen Gilian近日公開表示自己已經睇完第3集的劇本，不知是否真如早前所說一樣，火箭浣熊（Rocket Raccoon）要被賜死呢？

銀河守護隊元祖成員有五名。（《銀河守護隊》劇照）

講起《銀河守護隊3》，其實影迷都知道拍得成這一集真的困難重重，事關導演James Gunn先是被迪士尼解僱，不到一年時間迪士尼重新聘請他，加上James Gunn被炒時，很多演員都表示非常傷心，尤其是扮演「毀滅者德克斯」（Drax the Destroyer）的Dave Batista，「涅布拉」（Nebula）Karen Gilian也指出：「要是《銀河守護隊》沒有了James Gunn，這套電影將會失去靈魂。」當時甚至有演員發表聯合聲明要求片商再重新考慮。

「涅布拉」（Nebula）是「魁隆」（Thanos）的養女。（劇照）

目前James Gunn仍在忙於製作DC電影的新版《自殺突擊隊》，然後就會重返Marvel拍攝《銀河守護隊3》，Karen Gillan更爆料指自己已經睇過第3集的劇本，覺得十分神奇！加上一眾演員都在等他回來完成第三部曲，又大讚要是沒有他的話就不會有這麼精彩的劇本。

Karen Gillan為了飾演「涅布拉」，更狠心將她標誌性的紅色長髮剷光。（Getty Images）

目前James Gunn仍在忙於製作DC電影的新版《自殺突擊隊》，然後就會重返Marvel拍攝《銀河守護隊3》，Karen Gillan更爆料指自己已經睇過第3集的劇本，覺得十分神奇！加上一眾演員都在等他回來完成第三部曲，又大讚要是沒有他的話就不會有這麼精彩的劇本。

「涅布拉」本來在首集《銀河守護隊》就會被賜死。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

開拍前8日收通知 原定首集被賜死

Karen Gillan早已讀過《銀河守護隊3》的完整劇本，她自言這當然跟《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）有着巨大的差別，當時她沒有讀過完整版的《復仇者聯盟4》劇本，但也讀過很大部分，所以在某程度上很容易就能猜到究竟在發生甚麼事。

她又指出其實當自己知道確能出演「涅布拉」一角時，是在電影開拍前的8日，而且原定她在首集《銀河守護隊》就會被賜死，完全沒有想到可以繼續拍下去之餘，更在《復仇者聯盟4》中扮演舉足輕重的角色，一切都來得太神奇。