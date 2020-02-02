【武漢肺炎】疫情重挫院線生意　《乜代宗師》有子華神都搞唔掂

今個新年受「武漢肺炎」疫情影響，內地賀歲片全撤檔，連帶數套電影如：《緊急救援》、《奪冠》（原名：《中國女排》）、《急先鋒》都未能如期上映，內地撤檔連帶香港都冇得睇，就連《肥龍過江》在內地上映的日子都需一改再改，再發展成轉戰網絡電影，相對地則是對戲院有莫大的影響，票房數子亦變得慘淡。

《乜代宗師》收76萬票房已算有好好成績。（《乜代宗師》劇照）

目前在香港上映的電影有《乜代宗師》、《家有囍事2020》、《怪醫D老篤》、《我的筍盤男友》、《變雀特工》、《肥龍過江(2020)》、《1917:逆戰救兵》、《陽光兔仔兵》、《烈火湊仔公》等等，當中截止2020年1月31日，《乜代宗師》上映場次有447場，收$763,189港元票房，平均一場收$1,707，不過相對上映只有308場的《我的筍盤男友》，收$537,503港元票房，平均一場收$2,065，比起《乜代宗師》更高。

原本《變雀特攻》這類合家歡電影啱晒大人小朋友，但根據目前社會狀況，家長都不敢帶小朋友外出、且留在人口密集的封閉環境中，以免一不小心受感染，該戲目前只收$257,413港元票房，平均一場收$1,138，一場約得10個人觀看，甚受影響。

受「武漢肺炎」影響，合家歡電影《變雀特攻》一場平均先得10個人睇。（劇照）

昨日（31日）黃埔花園確診第13宗「武漢肺炎」個案，有讀者提供資訊，指昨晚大約9:30左右，黃埔戲院未有人入場睇戲，睇《變雀特攻》變相成為2人包場。

今日（1日）記者到荃灣愉景新城觀察，對比以往的星期六都會有很多家長帶小朋友到該商場，但今日明顯地人流大大減少，去戲院買飛睇戲的人更是少之又少，戲院生意大受打擊。

愉景新城戲院人流近乎零。（沈洛嘉 攝）