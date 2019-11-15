【水行俠】遇小影迷提問小魚仙及水底如廁問題　積遜莫瑪鬼馬回應

「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）最近出席節目，跟兩位超級小影迷見面。小影迷見到偶像，當然不放過任何發問機會。小影迷童言無忌，發問的題目相當有趣，而積遜莫瑪的答案同樣精彩。究竟兩位小影迷問了積遜莫瑪什麼問題呢？

積遜莫瑪去年飾演水行俠，他憑此角色成功讓他人氣激增。（《水行俠》劇照）

在去年12月上映的《水行俠》（Aquaman）叫好叫座，同時讓主角積遜莫瑪爆紅。他最近出席電視節目《The Kelly Clarkson Show》，與美國女歌手Kelly Clarkson對談。後者還帶同她的兩名子女到場，分別是其5歲的女兒River及其3歲的兒子Remy。兩位小影迷見到偶像，當然不放過發問機會，而問題都是圍繞《水行俠》。

《水行俠》續集暫定2022年12月上映，積遜莫瑪及Patrick Wilson都會回歸參演。（《水行俠》劇照）

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River首先發問，而她的問題或者都是不少女孩曾經關心的事。她問「水行俠」積遜莫瑪是否認識《小魚仙》（The Little Mermaid）的艾利奧公主（Princess Ariel）。「我認識艾利奧，她非常可愛及友善。」積遜莫瑪表示。之後他還對著Remy打趣道：「她也是紅髮的，我有天會教你認識紅髮的人。他們是非常熱情的人。」

積遜莫瑪身為水行俠，認識艾利奧公主是十分正常的事。（《水行俠》劇照）

之後輪到Remy發問，他發問前還送了一張寫有「Aquaman」的明信片給積遜莫瑪。至於Remy關心的問題是水行俠在哪裡去廁所。積遜莫瑪聽到後，興奮大叫：「任何地方！」而Kelly Clarkson亦附和他，並稱：「因為你任何時刻都在水中。」最後，積遜莫瑪還被問及其12歲女兒Lola Ioani有否拍拖。積遜莫瑪繼續發揮其幽默本色，並笑指：「沒有！沒有。她是聖人。她將成為修女。」