【Morbius】電影新片場照流出　披露更多與蜘蛛俠有關的新線索

由Jorge Daniel Espinosa執導；謝拉力圖（Jared Leto）主演的《魔比煞》（Morbius）將在今年7月上映。近日，電影的新片場照在網上流出，再次揭露了電影與蜘蛛俠及Marvel電影宇宙的關連。

由謝拉力圖主演的《魔比煞》，當時仍未有電影預告前，在網上率先流傳出謝拉力圖的Morbius造型照。（《魔比煞》劇照）

自從《魔比煞》在首條預告公開了蜘蛛俠的壁畫及Michael Keaton將會出現的訊息後，粉絲對於Sony這部新作品都非常期待，皆因影迷終於有機會見到蜘蛛俠登陸Sony的Marvel宇宙，與毒魔、魔比煞，甚至在將來的《Kraven the Hunter》及《The Sinister Six》與他的宿敵一較高下。

蜘蛛俠的壁畫在《魔比煞》中出現，未知湯賀蘭會否有機會在電影中現身呢？（《魔比煞》劇照）

近日，有網民上載了一張在洛杉磯拍攝到的片場照，從該照片可以見到，巴士車身印有號角日報的廣告，並寫上「WHERE IS SPIDER-MAN」（蜘蛛俠在哪）的字句。當時該網民認為，這是《毒魔2》（Venom 2）的場景，並稱再多一部Sony的Marvel作品與Marvel電影宇宙有連繫。可是，巧合地，飾演「毒魔」的湯哈迪（Tom Hardy）卻在此時，在他的社交網站宣布《毒魔2》在倫敦完成拍攝。然而之後不知何故，湯哈迪卻把貼文刪走，莫非真的是《毒魔2》的片場？

湯哈迪宣布《毒魔2》在倫敦完成拍攝，但轉頭即刪除貼文，當然有網民成功擷圖紀錄在案。（Tom Hardy Instagram 擷圖）

據外媒《Comic Book》指出，《毒魔2》拍攝的下一站是三藩市，而並非洛杉磯。故有理由相信，這是《魔比煞》的場景。

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