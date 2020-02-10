【奧斯卡2020】《1917》五大冷知識　導演親爆客串巨星勁多NG

由森米達斯（Sam Mendes）執導的《1917：逆戰救兵》（1917），跟《JOKER小丑》（Joker）、《愛爾蘭人》（The Irishman）及《上流寄生族》（Parasite）等其他入圍最佳電影，雖然最終不敵《上流寄生族》，但該片也算是部不俗之作。就趁這機會，讓我們再次了解這部電影。

《1917：逆戰救兵》由金像導演森米達斯執導，他能否再次奪得奧斯卡最佳電影及最佳導演寶座呢？（IMDb 圖片）

原本湯賀蘭會飾演Blake？

《1917：逆戰救兵》由金像導演森米達斯執導，當年他曾憑《美麗有罪》（American Beauty》奪得奧斯卡最佳導演及最佳電影等兩項殊榮，也為當年電影男主角Kevin Spacey首奪奧斯卡影帝寶座。雖然今次他戲中的兩位男主角George MacKay及Dean-Charles Chapman沒有任何演員提名，但兩人的演出都獲得不少肯定。

Dean-Charles Chapman（前）飾演的Blake，原本有指導演屬意由湯賀蘭飾演。（《1917：逆戰救兵》劇照）

然而從網上翻查資料，原來當初導演屬意找「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）飾演Blake。據外國傳媒《ThatHashtagShow》在2018年9月的報導指出，當時劇組與湯賀蘭商討飾演Blake的可能性。可是，該角色最終由Dean-Charles Chapman飾演。據了解，由於湯賀蘭需要拍攝《Chaos Walking》而分身不暇，最終無緣參演《1917：逆戰救兵》。《Eagle Radio》報道指，《1917：逆戰救兵》在去年四月開拍，拍攝為期20周以上，而這正是《Chaos Walking》補拍的時間。

由於湯賀蘭分身不暇，最終劇組找來只有22歲的Dean-Charles Chapman飾演Blake。（《1917：逆戰救兵》劇照）

電影首尾呼應

大家還記得電影一開始，見到George MacKay飾演的Schofield及Dean-Charles Chapman飾演的Blake。兩人當時穿上軍服仰躺在樹下，不久便接到新任務。直到電影結尾，Schofield完成了Blake的任務，並得知Blake的兄長仍在生。當時耗盡力氣的他，走到附近的樹下坐下，然後電影完結。電影這個開頭及結尾互相呼應。

電影的開首及結尾互相呼應，但最後卻只餘下George MacKay（右）飾演的Schofield。（《1917：逆戰救兵》劇照）

導演笑指這位客串巨星最多NG

《1917：逆戰救兵》找來多位一線巨星客串，當中包括Mark Strong、Andrew Scott、理察麥登（Richard Madden）、哥連費夫（Colin Firth）及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等。導演森米達斯在上月舉行的金球獎後向傳媒表示，有一位客串的巨星頻頻NG。森米達斯稱：「我想說是Andrew Scott，他在他唯一的一幕戲所犯下的錯誤，比其他演員所犯的錯誤還要多！」而導演續解釋，由於當時Andrew Scott需要點煙，但原來他從沒有吸煙，最終造成這趣事。

《1917：逆戰救兵》有多位巨星客串，當中包括班尼迪甘巴貝治。（《1917：逆戰救兵》劇照）

劇組1:1建戰壕 花半年多時間綵排

為了讓拍攝更加逼真，戲中的戰爭場面及地形都是劇組1:1用實景構造。戲中經常出現的戰壕，劇組合共挖了長達1.58公里，而且深度至少一公尺以上的壕溝，非常專業。

除此之外，《1917：逆戰救兵》利用「一鏡到底」的方式拍攝，所以在拍攝過程中絕不容忍任何NG。所以在開拍前，演員的綵排相當重要。最終，他們合共花了長達6個多月的時間綵排。

Andrew Scott飾演的Lieutenant Leslie中尉，卻比打火機考起。（《1917：逆戰救兵》劇照）

出動前英國皇軍幫手拍攝

除了演員綵排外，導演為了呈現更真實效果，還出動前英國皇軍成員Paul Biddiss在場協助拍攝。Paul Biddiss是英國陸軍的前傘兵，目前是一名影視軍事顧問。Paul Biddiss指出：「這些炸彈和爆炸都是真實的，只是該炸彈沒有金屬片，因為有金屬片的炸彈會傷害到人，但是爆炸是真實。」

劇組合共挖了長達1.58公里的壕溝。（《1917：逆戰救兵》劇照）

除了協助導演拍攝工作外，還負責訓練兩位主角：「他們接受軍事訓練，並能正確手握及射擊武器。雖然他們手上是空槍，但我會告訴他們這傷害會對那個人造成甚麼傷害，並及如何影響那人的行動。」除了兩位主角色外，Paul Biddiss還需要額外訓練800名臨時演員。