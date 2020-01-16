【1917逆戰救兵】壓軸戲逾500人參與　一個細節位出錯被逼改結局

由森米達斯（Sam Mendes）執導的《1917：逆戰救兵》（1917），電影在剛過去的第77屆金球獎上獲得戲劇類最佳電影及最佳導演兩大殊榮；而在下月舉行的第92屆奧斯卡金像獎，電影獲10項提名，是繼《JOKER小丑》（Joker）後，獲得第二多提名數的電影。電影以「一鏡到尾」為賣點，但觀眾在欣賞電影時，都會不禁問究竟導演及攝影師如何做到。

森米達斯（中）早前憑《1917：逆戰救兵》奪得第92屆奧斯卡金像獎最佳導演。（官方圖片）

《1917：逆戰救兵》靈感來自導演祖父Albert Mendes

《1917：逆戰救兵》由森米達斯身兼導演、編劇及監製，導演當年最厲害莫過於憑《美麗有罪》（American Beauty），奪得第72屆奧斯卡金像獎最佳電影及導演兩項殊榮，沒想到在20年後，導演再次叫糊。至於今次的故事靈感來源，原來是來自導演祖父Albert Mendes在第一次世界大戰的經歷。導演稱：「他在1916年的冬天接獲命令，要他經過無人區向前線傳達一條訊息，而無人區佈滿薄霧，所以視野非常模糊。」《1917：逆戰救兵》就這樣誕生了。

森米達斯（中）有機會憑《1917：逆戰救兵》再次在奧斯卡金像獎上奪得最佳電影及最佳導演獎項。（官方圖片）

攝影大師Roger Deakins初嘗新挑戰

《1917：逆戰救兵》的「一鏡到尾」拍攝方式一直獲許多讚許，然而要成功做到此技巧，拍攝前的預備功夫要準備充足，稍有出錯要重新開始。據攝影師Roger Deakins指，電影是由一連串的鏡頭剪輯而成，當中最長的鏡頭足足長達8分30秒。Roger Deakins續指出能夠參與這精心設計的編排，讓人非常振奮：「每個人都非常興奮，我從事攝影近30年，這次的攝影經歷是我從沒有做過的，這真的非常偉大。」

《1917：逆戰救兵》由Roger Deakins（最前者）擔任電影攝影師。（官方圖片）

George MacKay踢爆「一鏡到尾」拍攝方式令結尾改變

在《1917：逆戰救兵》中飾演Schofield的George MacKay曾表示他投入拍攝工作足足長達7個月，而據悉，但正式拍攝時間只佔兩個月，換言之電影開拍前綵排長達5個月。雖然有5個月時間，但到正式拍攝時都難免遇上意外。George MacKay在《Tonight Show》節目上向Jimmy Fallon表示，電影的結尾原來是錯有錯著，他在綵排戰壕狂奔那幕，並沒有撞倒其他演員：「這是一個錯誤，從沒想到會有此發生。」他還表示，為了這一幕足足排練了數星期：「綵排時一直沒有被撞到，但到正式拍攝時，我卻遭撞跌，但是除非導演叫停，否則你要繼續演出。」據外媒《Vulture》一報導指出，單是這一幕就動用了500人拍攝：「現場有450名臨時演員，他們的工作只需要跑，還有50名替身在場。」

George MacKay這一幕在正式拍攝時「出錯」，遭其他演員撞低。（官方圖片）