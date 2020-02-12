【上流寄生族】美版將有超級英雄加盟　粉絲︰佢終於有個人影集！

第92屆奧斯卡最佳電影由奉俊昊執導的韓國電影《上流寄生族》奪得，該戲更勇奪最佳導演、最佳國際電影、最佳原著劇本及最佳電影4獎，一眾主演今日終於凱旋歸國，相信仍會有一連串的慶祝活動正在等待他們。 另外奉俊昊導演更透露，將會製作出黑白版的《上流寄生族》，原因竟只是為了滿足自己的虛榮心，變成心中的經典電影，但他都有指出「第二次看黑白版，感覺會更加激烈且更殘酷，相信每位觀眾看後一定會有不一樣的感受」。

《上流寄生族》一眾演員於12日早上凱旋歸國。（MBC News影片擷圖）

影迷除了可以在大銀幕上多看一次黑白版的《上流寄生族》外，早前更有指出該戲會拍成5至6集的影集，由HBO推出，故事將會根據電影版內容改編再加以擴展出電影中沒有的故事，影集會由奉俊昊和《為副不仁》的導演兼編劇Adam McKay執筆編寫劇本，目前仍在構思劇本的階段中，順帶一提，《為副不仁》在去屆的奧斯卡金像獎中都有提名最佳電影、最佳導演、最佳原著劇本等獎項，可謂是強強聯手！

奉俊昊將為《上流寄生族》推出黑白版。（電影劇照）

加上近日外媒盛傳美版《上流寄生族》找到了《復仇者聯盟》元老組成員「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）來出演該劇，目前得知的消息只透露了他正在洽談演出其中一個主要角色，至於哪一個角色則未有確切的消息，但一般來說外國大多數作品都會先定下主角，所以大眾猜測他極有可能會扮演「國民影帝」宋康昊的角色！

麥克雷法路親證十分榮幸能參與影集《上流寄生族》的演出。（Getty Images）

對此傳言HBO方面極快作出回應，官方指出影集《上流寄生族》目前還在很初期的籌備階段當中，所以對推測任何演員或角色仍是言之尚早，但就並未有正面否認該事，而外媒《TMZ》於11日更以「麥克雷法路確定演出」為題報道，事關他自己在機場親證︰「電影很出色十分榮幸能參與影集的演出。」