【上流寄生族】奉俊昊宋康昊深厚廿年情　盤點5大幕前幕後絕配

今屆奧斯卡頒獎典禮由韓國導演奉俊昊成為大贏家，憑《上流寄生族》橫掃微斯卡4個獎項，包括最佳國際電影、最佳導演、最佳原著劇本以及最佳電影，成為韓國史上第一人，喜訊一出韓國舉國上下無一不為之而興奮。 不過在大導演勇奪四獎的背後，當然需要一名出色且能將劇本完美演釋的演員，而「國民影帝」宋康昊正是他的好拍檔，兩人剛好是對方的伯樂。

奉俊昊憑《上流寄生族》（Parasite）勇奪《第92屆奧斯卡頒獎禮》四項大獎。（Getty Images）

2020奧斯卡最佳電影、最佳外語片《上流寄生族》奉俊昊執導、宋康昊主演

事實上奉俊昊跟宋康昊自2003年的《殺人回憶》起開始認識，該戲改編自真人真事的華城連環殺人案，逐漸獲得國際賞識，此後兩人在《韓流怪嚇》、《末世列車》以及《上流寄生族》都有合作，前者就讀韓國延世大學社會學系，喜歡拍一些有社會議論性、貼地的題材，後者同樣喜歡拍「逆權」系列作，引起大眾關注社會問題。

奉俊昊和宋康昊20年來4度合作，今次終於問鼎奧斯卡最佳電影。（Getty Images）

兩人結交至今將近20多年，令人奇怪是二人原來從《殺人回憶》開始時，已交談不多，奉俊昊只管看着宋康昊怎樣去做戲，後者又可以隨心所欲地盡情表演自己，自此建立起一定的信任度。宋康昊更曾讚嘆過奉俊昊所追求的作品和世界藍圖有很多令人感動和感嘆的部分，拍攝時都會很投入，有甚麼具創意的他都會欣然接受，非常有藝術家態度。而且從《殺人回憶》起這麼多年來，他都從未有放棄對這個時代的探究，認為這是他完成了將近20年來，對現實主義探究的工作。另外，奉俊昊更有講過因為有宋康昊前輩，令到他拍的戲都會變得更大膽，更加樂意去挑戰更有難度的事。

奉俊昊跟宋康昊自《殺人回憶》起建立起深厚的感情和信任。（電影劇照）

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