【上流寄生族】奉俊昊親爆劇集情節　富媽媽曹汝貞搭上老師朴敘俊

韓國電影《上流寄生族》由著名導奉俊昊執導、「國民影帝」宋康昊、李善均、曹汝珍、崔宇植等人主演，更有「國民男友」朴敘俊客串，電影日前榮獲第92屆奧斯卡電影金像獎的最佳電影、最佳國際電影、最佳導演以及最佳原創劇本4個大獎，創下奧斯卡92年來的新紀錄，HBO更會將其拍成影集。

粉絲留言笑指朴敘俊才是開啟《上流寄生族》故事的主人公。（電影劇照）

由於崔宇植和朴敘俊私下是多年的深交好友，兩人不時都會為對方的作品客串，朴敘俊得知《上流寄生族》獲獎後都有將好友崔宇植的喊樣上傳到當日Instagram，不少粉絲留言笑指朴敘俊才是開啟《上流寄生族》故事的主人公，事關劇情講到他因為要出國留學，才把私人補習的工作轉介給崔宇植，而寄生的故事亦隨之而展開。

朴敘俊寫下「我看到你偷偷擦眼淚」。（朴敘俊IG圖片）

兩人對白早有暗示

當時朴敘俊將工作介紹給崔宇植時，他形容飾演富太的曹汝貞是位年輕、單純又簡單，總而言之是位不錯的人，十分合心意。而當曹汝貞跟崔宇植提起朴敘俊時，同樣大讚對方無得彈，對他非常滿意，但一切都跟女兒的成績無關，似乎小心地埋藏了兩人之間有着不尋常的關係、不可告人的秘密。

而奉俊昊日前接受外媒訪問時，搶先劇透兼解答了大家的疑問，他：「兩人之間存在微妙的關係，兩人之間有些事情發生過。」

奉俊昊爆女兒的補習老師朴敘俊，會跟曹汝貞飾演的媽媽有路！（《上流寄生族》電影劇照）

地下室之謎

此外，奉俊昊亦有提到由李姃垠飾演的前管家，在下雨天返回大宅按響門鈴一幕，臉上表情看起來都似有發生過一些事情，加上前屋主跟管家又是怎樣的關係，為何只有她知道大宅中地下室等等的詳情，相信會在預定5至6集的影集中一一為大家揭曉。