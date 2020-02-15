Baby復仇記︳陳靜由豔星封胸到演技派　如何將脫下的衣服逐件穿回

新戲《Baby復仇記》由陳靜（DaDa）領銜主演，與靚仔男新人朱鑑然飾演甜蜜小夫妻，卻因生小朋友問題情海翻波。 故事與陳靜過往比較賣弄身材的性感角色差別很大，DaDa當年由飲品廣告爆紅、演過不少情慾片靠曬傲人身材突圍，憑《低俗喜劇》奪得過金像獎最佳女配角，走到今天成功轉變戲路，影迷也算是看著她成長。

Dada為演大肚婆增肥20磅，大家覺唔覺？（電影劇照）

《Baby復仇記》由《逆流大叔》、《翠絲》廖婉虹監製，金像獎最佳女配角DaDa主演的《Baby復仇記》，與朱鑑然飾演一對年輕夫妻，卻因生育小孩子的問題而出現很多磨擦。電影除了DaDa，還有余安安、張繼聰、王敏奕（Venus）、余香凝（Jennifer）、 麥芷誼（Koyi）、胡子彤、林家熙（Locker）及「肥腸」徐浩昌等人參演。

由別人口中的波大無腦到獲得最佳女配角

新戲講述DaDa由一個女強人變成媽媽，為了演繹這角色，她不惜增肥20磅，更在一個月內減磅，短時間內要暴肥再暴瘦認真不簡單。雖然當年DaDa較常演出一些「波大沒腦」、靠賣弄身材的角色，但其實近年已看得出她努力嘗試封胸轉型，希望把以前脫下的衣服一件件穿回。

陳靜獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角，因為演出《低俗喜劇》的徐家欣而成名，卻為她帶來很大壓力。（視覺中國）

當年有「百果園E神」之稱

現年30歲的DaDa生長在單身家庭，她曾表示17歲就開始做model，當年用賺來的第一筆錢交到租金，很有成就感也習慣了自食其力的生活。

當年她憑住豐滿的身材，成功在娛樂圈突圍而出。2007年DaDa與陳柏宇拍攝道地百果園廣告時，瞓晒身的演出讓她瞬間爆紅，成為不少宅男心中的女神，有「百果園E神」之稱。3年後，她與兩位師妹Liz和Ayu推出寫真集《First Impression》，翌年她更成功殺入電影界，拍攝處女作《喜愛夜蒲》。

點撃即睇DaDa的成名之路：

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曾宣布退出娛樂圈後火速復出惹負評

DaDa在2012年與杜汶澤和鄭中基演出彭浩翔電影《低俗喜劇》一舉成名，先後獲提名台灣第49屆金馬獎最佳女配角，並獲得香港第32屆香港電影金像獎最佳女配角榮譽。同年，她獲TC Candler的全球最美面孔100大中排名44位。

在電影界發展不久，就獲得此殊榮走到事業高峰，DaDa曾懷疑自己的能力感到極大壓力。在2013年8月，突然在微博上表示「生活好累，人言可畏」，因家庭、情緒、健康和感情的問題而決定退出娛樂圈。事隔3個月左右，陳靜召開記者會宣布重返娛樂圈，當時曾被質疑火速復出是造新聞。

2011年拍攝《喜愛夜蒲》時，DaDa的身材以及她演的情慾戲都是重點。（《喜愛夜蒲》劇照）

零包袱面對自己的黑歷史

雖然因為演出《低俗喜劇》的徐家欣而成名，但DaDa曾有一段時間推掉很多類似的角色，希望不再以身材來做賣點。

當年她除了被睇死只會拍三級片、情慾戲，甚至被封為豔星，亦曾被狠批還是嫩模時，推出一本由自己撰文的寫真書，結果錯字百出被恥笑。但面對這段黑歷史，DaDa後來就從容面對，更在上年彭浩翔執導的賀歲電影《恭喜八婆》，飾演一個波大無腦的人氣文青作家「大波蓮」，直頭自嘲一番，非常放得開。

陳靜由豔星主演性感戲份，到洗底封胸嘗試改變戲路，鍛鍊演技。到今時今日演出更多內心戲的角色，成為《Baby復仇記》的女主角，電影更入圍東京國際電影節亞洲未來單元，看來DaDa在電影界的努力絕對是有目共睹。