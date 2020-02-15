【Baby復仇記．專訪】張繼聰親授最強育嬰心得︰要用腹肌去身教

電影《Baby復仇記》由Dada陳靜、朱鑑然主演，更有張繼聰、胡子彤、「肥腸」徐浩昌、Locker 林家熙等人演戲，眾人在戲中有個爸爸Club，今次請來4人跟大家分享做爸爸以及自己小時候的經歷，胡子彤更自爆細個係個無敵扭計王，究竟佢有幾誇張呢？ 攝影：葉志明

胡子彤講「扭計史」時，其餘三人都忍不住大笑。（葉志明 攝）

扭計王胡子彤

在訪問中，新演員Locker自言小時候從不扭計，小時候由爺爺湊大他，能夠行超級市場已經十分開心，唯一會扭計的是當走到累時要扭抱，可惜從來都沒成功過，每次都是自己默默地跟着走回家。

反而胡子彤自爆自己是無敵扭計王，他舉例指自己小時候好喜歡砌模型，一去到模型店就發癲，因為模型的系列永遠都追不完，每次入去只能得個望字，唯一慶幸是爸爸看到他能獨自完成整副模型，會加以讚賞，並獲得一個月或定期買一副模型。

Locker同好兄弟子彤完全相反，自言細個完全唔扭計，更對玩具冇興趣。（葉志明 攝）

發脾氣為買一對手套

子彤再分享除了追模型外，他小時候更有打波，就開始了追手套的人生，不時看到靚手套就會跟爸爸說好想買，但明明自己套手套才買了半年，為此他更試過在隊友面前大發脾氣：「我要買手套！」完全沒有理會自己的隊友，最後當然被取笑，但都堅持要買，自言是個扭計好誇張的人。

阿聰自言扮豬食老虎的策略時而有效時而失效，教小朋友主要詐過溝通。（葉志明 攝）

阿聰教仔有特別策略：扮豬食老虎

由於四位入面只得阿聰是位爸爸，問及他遇上自己的囝囝有同樣情況的話，他又會如何對應時，他透露好彩自己一向採取扮豬食老虎的策略，先會跟他講道理，教識他每樣東西如果太易得到，就會失去箇中樂趣。除了珍惜外，愈易得到一樣東西，快樂的時間就會相對縮短。假設你想買的玩具要等足半年，當你得到時就會加倍珍惜，教囝囝更會跟他說：「識玩要玩埋當中的期待！」雖然阿聰笑言囝囝對此完全不給予理會。

肥腸自言渴望有家庭，奈何自己一直都未有女朋友，所以覺得結婚這件事對自己而言很遠，但希望會有小朋友。（葉志明 攝）

肥腸：童年回憶要趁早留

對於仍未有戀愛經驗的肥腸，他自言自己在拍完《Baby復仇記》後很喜歡小朋友，加上得知有位朋友生了BB，即時上契要認做契爸，但這位契爸卻有異常舉動！他笑言自己跟朋友千叮萬囑一定要帶BB去影一輯露股寫真，因為到了他長大以後睇返會特別開心，想為他留下這個特別的回憶。

子彤自言自己想有家庭，更已經早早決定好要生兩個小朋友，原因是他朝一日自己兩腳一伸，兩個小朋友都可以互相依靠，又指這是媽媽教他的。（葉志明 攝）

阿聰身教樹立形象 為求提高囝囡揀偶眼光

最後阿聰分享到做了爸爸先開始明，生仔同生女其實分別都頗大，他笑言當他們長大後會建立自己的家庭，要是自己的囡囡嫁出去時，會有種女兒被搶走的感覺，加上會有︰「我都未鬧，你夠膽鬧我個女？」的感覺，更有幻想過自己女兒被人追時，其實已經有少許討厭對方，還要對囡囡唔好的話，傻的嗎？

阿聰再度分享自己的秘笈，現時極力提高囝囝和囡囡揀選另一半的水平，所以自己都要保持做運動、健康、有形象和紳士一點，不能夠鬆懈，讓她知道︰「男人應該是這樣子」，作為一個男性的榜樣，能吃苦、堅毅以及會照顧另一半的特質，不斷標榜「身教」是最重要的一環。

事實上在整個訪問過程中，阿聰不停強調教小朋友最緊要是身教和溝通。（葉志明 攝）

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Credit:

場地提供：九龍貝爾特酒店

張繼聰：

Outfit by MR PORTER

Hair by Jobbylee@Leighton Aveda

Make up by PinkyKu

Locker

Hair：Lupus@orient4

Outfit：JOURNAL STANDARD@ i.t

子彤

Hair：Pius yiu @orient4