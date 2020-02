【Baby復仇記．專訪】張繼聰親授最強育嬰心得︰要用腹肌去身教

電影《Baby復仇記》由Dada陳靜、朱鑑然主演,更有張繼聰、胡子彤、「肥腸」徐浩昌、Locker 林家熙等人演戲,眾人在戲中有個爸爸Club,今次請來4人跟大家分享做爸爸以及自己小時候的經歷,胡子彤更自爆細個係個無敵扭計王,究竟佢有幾誇張呢? 攝影:葉志明

胡子彤講「扭計史」時,其餘三人都忍不住大笑。(葉志明 攝)

扭計王胡子彤

在訪問中,新演員Locker自言小時候從不扭計,小時候由爺爺湊大他,能夠行超級市場已經十分開心,唯一會扭計的是當走到累時要扭抱,可惜從來都沒成功過,每次都是自己默默地跟着走回家。

反而胡子彤自爆自己是無敵扭計王,他舉例指自己小時候好喜歡砌模型,一去到模型店就發癲,因為模型的系列永遠都追不完,每次入去只能得個望字,唯一慶幸是爸爸看到他能獨自完成整副模型,會加以讚賞,並獲得一個月或定期買一副模型。

Locker同好兄弟子彤完全相反,自言細個完全唔扭計,更對玩具冇興趣。(葉志明 攝)

發脾氣為買一對手套

子彤再分享除了追模型外,他小時候更有打波,就開始了追手套的人生,不時看到靚手套就會跟爸爸說好想買,但明明自己套手套才買了半年,為此他更試過在隊友面前大發脾氣:「我要買手套!」完全沒有理會自己的隊友,最後當然被取笑,但都堅持要買,自言是個扭計好誇張的人。

阿聰自言扮豬食老虎的策略時而有效時而失效,教小朋友主要詐過溝通。(葉志明 攝)

阿聰教仔有特別策略:扮豬食老虎

由於四位入面只得阿聰是位爸爸,問及他遇上自己的囝囝有同樣情況的話,他又會如何對應時,他透露好彩自己一向採取扮豬食老虎的策略,先會跟他講道理,教識他每樣東西如果太易得到,就會失去箇中樂趣。除了珍惜外,愈易得到一樣東西,快樂的時間就會相對縮短。假設你想買的玩具要等足半年,當你得到時就會加倍珍惜,教囝囝更會跟他說:「識玩要玩埋當中的期待!」雖然阿聰笑言囝囝對此完全不給予理會。

肥腸自言渴望有家庭,奈何自己一直都未有女朋友,所以覺得結婚這件事對自己而言很遠,但希望會有小朋友。(葉志明 攝)

肥腸:童年回憶要趁早留

對於仍未有戀愛經驗的肥腸,他自言自己在拍完《Baby復仇記》後很喜歡小朋友,加上得知有位朋友生了BB,即時上契要認做契爸,但這位契爸卻有異常舉動!他笑言自己跟朋友千叮萬囑一定要帶BB去影一輯露股寫真,因為到了他長大以後睇返會特別開心,想為他留下這個特別的回憶。

子彤自言自己想有家庭,更已經早早決定好要生兩個小朋友,原因是他朝一日自己兩腳一伸,兩個小朋友都可以互相依靠,又指這是媽媽教他的。(葉志明 攝)

阿聰身教樹立形象 為求提高囝囡揀偶眼光

最後阿聰分享到做了爸爸先開始明,生仔同生女其實分別都頗大,他笑言當他們長大後會建立自己的家庭,要是自己的囡囡嫁出去時,會有種女兒被搶走的感覺,加上會有︰「我都未鬧,你夠膽鬧我個女?」的感覺,更有幻想過自己女兒被人追時,其實已經有少許討厭對方,還要對囡囡唔好的話,傻的嗎?

阿聰再度分享自己的秘笈,現時極力提高囝囝和囡囡揀選另一半的水平,所以自己都要保持做運動、健康、有形象和紳士一點,不能夠鬆懈,讓她知道︰「男人應該是這樣子」,作為一個男性的榜樣,能吃苦、堅毅以及會照顧另一半的特質,不斷標榜「身教」是最重要的一環。

事實上在整個訪問過程中,阿聰不停強調教小朋友最緊要是身教和溝通。(葉志明 攝)

