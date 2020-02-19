湯賀蘭剛宣布停用IG　轉頭就為拍檔破戒出片：好想跟大家分享

今年才24歲的湯賀蘭（Tom Holland）自2016年出演《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）後紅起，近年成為Marvel受喜愛的角色之一，當中最得小朋友歡心，在「鐵甲奇俠」（Iron Man）死去，相信隨後開展的故事都由他作為重心，得到影迷的歡心外，相對地壓力都會倍增，所以14日他在訪問中講明自己會刪除Instagram，需要遠離兼好好休息一下。

基斯柏特話想遠離Twitter，而湯賀蘭就話要刪除Instagram。（Getty Images）

湯賀蘭在個人Instagram上坐擁3,346萬追蹤者，不過他在接受訪問時講到：「它支配了我整個生活，我變得愈來愈著迷，就如我會有『我得到了多少個讚好』、『人們會對我的照片說甚麼』以及『其他人都在做甚麼呢？』等等的想法，我發現自己比起真實的人生更在意自己在Instagram的生活。」

其後他再補充：「現在我退後一步，開始專注在Tom和Tom的未來會怎樣，我以第3人稱來稱呼自己，聽起來好蠢，但你們應該明白，我為自己而努力，這種感覺相當之好。」

湯賀蘭時常都會在Instagram上更新自己的近況，不過最新更新已經是2月7日。（Tom Holland IG）

然而湯賀蘭所講過的話在短短5日內被自己打破，19日他跟基斯柏特（Chris Pratt）出席動畫電影《½的魔法》（Onward）的宣傳活動，兩人分別為電影角色Ian Lightfoot和Barley Lightfoot配音，他正是為了該活動而破戒再次使用Instagram！

原本湯賀蘭Instagram帖文最後發布日子為2月7日，是他宣傳《怪醫D老篤》的照片，但發現到他的頭像突然出現了紫紅色圈圈，證明他有更新即時動態，一按進去便發現他更新了多達8條即時動態！

本身話唔再玩Instagram，要休息一下，點知更新得更多，足有8條即時動態。（Tom Holland IG）

在第一條即時動態中，湯賀蘭即戴頭盔說：「大家好，我知道我之前講過我會刪除Instagram，但我正在去《½的魔法》首映禮的路上，想跟大家在一起，因為首映禮真的很有趣，覺得大家應該和我一起體驗，一齊來吧！」

看來要年紀輕輕的湯賀蘭一下子刪除Instagram有一定難度，加上他接下來又有《Chaos Walking》、《The Devil All the Time》、《Cherry》、《Uncharted》以及《蜘蛛俠3》等的電影拍攝工作，想要他不在Instagram上分享自己近況更是難上加難，暫停唔玩5日都已經忍不住，未知他是否會一直破戒重投IG懷抱呢？