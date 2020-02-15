【謎．離島】願望成真變死亡倒數　入場前分析五大彩蛋

驚慄片《謎·離島》（Fantasy Island，台譯：《逃出夢幻島》）現正上映，電影改編自Gene Levitt創作的同名電視劇《Fantasy Island》，由《訪‧嚇》《月光光心慌慌》監製Jason Blum打造，Maggie Q、《河谷鎮》的露絲克兒（Lucy Hale）、《蟻俠2：黃蜂女現身》的米高賓拿（Michael Pena）、《銀河守護隊》米高洛家（Michael Rooker）等人主演，故事講述在一個豪華且偏僻的熱帶度假勝地中，可以實現幸運的客人一個秘密夢想！

《謎·離島》看似夢幻，實則暗藏殺機。（電影劇照）

故事講述勝出遊戲的客人才能獲得前往「謎離島」的機會，該島標榜一切都有可能，更可以實現客人一個夢想，類似是以VR的方式令眾人身歷其境，但當願望變成了惡夢時，眾人才意識到要解開島上的奧秘方能生存下去。

當你以為是VR虛擬的人物變成真人出現在你眼前！（《謎·離島》電影劇照）

《謎離島》五個小知識：

《謎離島》是布倫屋製片公司（Blumhouse Productions）2020年的最新電影，以時常製作低預算的恐怖片而聞名，知名的作品包含《午夜靈異錄像》、《兒凶》、《凶兆》、《國定殺戮日》、《思·裂》、《訪·嚇》等等，所以今次《謎·離島》的嚇人指數必然有一定程度！

戲中露絲克兒許下的願望為「向兒時欺凌她的人報復」，當她走到極逼真的地下室時，以為自己只是對VR 虛擬影像作出攻擊，後來卻發現是真人，加上地下室中有不同的工具，按下懲罰按鈕的她未能喊停，需要想盡辦法帶埋當事人逃出生天，當然過程中會迎來一次又一次的追殺！

露絲克兒除了自救更要帶埋Portia Doubleday逃生。（《謎·離島》劇照）

願望變惡夢

電影改編自70年代經典奇情劇集《Fantasy Island》，劇集總共播出了七季，家傳戶曉，故事圍繞夢幻島上發生的奇情故事，島主Mr. Roarke每集都會跟助手Tatoo為島上來賓實現願望。

導演謝夫華德洛（Jeff Wadlow）指自己受到劇集的啟發，從而構思出一部驚慄片，而《思．裂》鬼才監製積遜布林更說：「我從來沒想過把《Fantasy Island》拍成驚慄片，因為本來劇集不是驚慄故事，但謝夫的意念很吸引我。」

向電視劇《Fantasy Island》致敬

《謎離島》中由歐陽萬成飾演的Brax，在片中的綽號為阿T（Tattoo），是為了向電視劇中由赫夫維勒查澤（Hervé Villechaize）飾演的同名角色致敬。

電影在斐濟拍攝，製造出人間天堂的勝地。（預告擷圖）

電影在斐濟拍攝

《謎離島》於去年一月投入拍攝，拍攝地位於南太平洋的群島國家斐濟，由於斐濟的大自然風光極美，製造出靚景拍恐怖片的強烈反差。

＊＊＊不含劇透＊＊＊

《謎離島》在電影結束時並沒有埋下片尾，不過據知結局卻有着翻天覆地的扭橋位，相信大家在得知真相後都會倒抽一口涼氣，官方更是強烈呼籲影迷千萬不要劇透，否則穿橋就零驚喜了！

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