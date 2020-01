【異空戰士】湯告魯斯再睇中舊作拍續集　導演公開時間線嚇親網民

湯告魯斯繼延續34年前經典,參與《壯志凌雲︰獨行俠》後,原來佢一直都對2014年主演的電影《異空戰士》(Edge of Tomorrow)都情有獨鍾,一直都想開續集。日前終於有眉目,導演在IG公開電影的奮鬥房情況,表示劇本已準備就緒,而從相片可見,單係時間線圖已經橫跨兩個白板,跨到得人驚。

電影最爭議,亦是最大賣點的,就是大玩時間線。(《異空戰士》劇照)

改編自日本作家櫻坂洋的小說《殺戮輪迴》的《異空戰士》,2014由Doug Liman執導,電影大玩時空旅行,講到湯告魯斯飾演的William,與外星生物對抗期間,獲得「時間回溯」功能,而他就憑這技能,從多次輪迴過程中尋找到致勝關鍵。由於時空錯綜複雜,有影迷睇得非常過癮,但亦有影迷覺得難明沉悶,表現兩極。

雖然未公開卡士,但好大機會湯告魯斯會歸隊,事關劇組一直在等老湯個期。(《異空戰士》劇照)

而近日有消息指,《異空戰士》導演正式開展續集計畫,並於日前分享一張電影團隊為時間軸構思的照片,明顯續集都是圍繞「時間輪迴」這個主題。而更嚇人的是,這張只表達時間軸的構思相片,足足橫跨了兩塊白板,成幅牆咁大,還寫下一句︰「How many whiteboards is too many?」(幾多板白板先算太多?)不過導演都好小心,將所有字眼捽走,以防劇透。

導演公開劇本時間線圖,足足係成幅牆咁大,還說一句︰「How many whiteboards is too many?」(網上圖片)

導演更率先透露戲名,暫定會有「Live Die Repeat and Repeat」這個關鍵字,不過據知男主角湯告魯斯正忙緊拍攝《職業特攻隊》第7、8集,而女主角Emily Blunt亦正忙於手頭工作,所以續集的開拍日子遲遲未有訂案,但可以肯定前期籌備工作已進行中。