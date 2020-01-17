【異空戰士】湯告魯斯再睇中舊作拍續集　導演公開時間線嚇親網民

湯告魯斯繼延續34年前經典，參與《壯志凌雲︰獨行俠》後，原來佢一直都對2014年主演的電影《異空戰士》（Edge of Tomorrow）都情有獨鍾，一直都想開續集。日前終於有眉目，導演在IG公開電影的奮鬥房情況，表示劇本已準備就緒，而從相片可見，單係時間線圖已經橫跨兩個白板，跨到得人驚。

電影最爭議，亦是最大賣點的，就是大玩時間線。（《異空戰士》劇照）

改編自日本作家櫻坂洋的小說《殺戮輪迴》的《異空戰士》，2014由Doug Liman執導，電影大玩時空旅行，講到湯告魯斯飾演的William，與外星生物對抗期間，獲得「時間回溯」功能，而他就憑這技能，從多次輪迴過程中尋找到致勝關鍵。由於時空錯綜複雜，有影迷睇得非常過癮，但亦有影迷覺得難明沉悶，表現兩極。

雖然未公開卡士，但好大機會湯告魯斯會歸隊，事關劇組一直在等老湯個期。（《異空戰士》劇照）

而近日有消息指，《異空戰士》導演正式開展續集計畫，並於日前分享一張電影團隊為時間軸構思的照片，明顯續集都是圍繞「時間輪迴」這個主題。而更嚇人的是，這張只表達時間軸的構思相片，足足橫跨了兩塊白板，成幅牆咁大，還寫下一句︰「How many whiteboards is too many？」（幾多板白板先算太多？）不過導演都好小心，將所有字眼捽走，以防劇透。

導演公開劇本時間線圖，足足係成幅牆咁大，還說一句︰「How many whiteboards is too many？」（網上圖片）

導演更率先透露戲名，暫定會有「Live Die Repeat and Repeat」這個關鍵字，不過據知男主角湯告魯斯正忙緊拍攝《職業特攻隊》第7、8集，而女主角Emily Blunt亦正忙於手頭工作，所以續集的開拍日子遲遲未有訂案，但可以肯定前期籌備工作已進行中。