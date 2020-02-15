【雷神奇俠4】妮妲莉寶雯患「乳癌」　導演：拍攝兩周已作出改動

Marvel Studios電影《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）由Taika Waititi執導、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）等人主演，導演Taika Waititi有份主演的《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）奪得了最佳改編劇本，他日前接受訪問時都有提及將於2021年11月5日上映的《雷神奇俠4》。

妮妲莉寶雯將會成為「女雷神」。（《雷神奇俠4》/（Getty Images））

訪問中他自言知道影迷對即將上映的《雷神奇俠4》有多大的期待，當中更包括由妮妲莉寶雯飾演，重磅回歸的「女雷神」Jane Foster。根據原著漫畫，她曾拿起雷神之鎚（Mjolnir）兩次，一次是在1978年的「What If」，另一次則是在2014年由Jason Aaron和Russell Dauterman所寫的，後者發現當雷神不配拿起雷神鎚後，Jane就變得愈來愈有價值去拿起雷神之鎚，兼擁有該力量。

Jane在漫畫中患上乳癌。（Marvel Comics）

神力無助抗癌

至於另一重點，漫畫故事中Jane會患上乳癌，只是擁有神力對改善她的病情並沒有幫助，當她在扮演普通人時需要通過化療來跟癌症對抗，但當她化身成女雷神後，神力又會跟化療藥物抵消，最終只會令她的病情惡化，是一個非常淒美的情節。

不過根據導演Taika Waititi說法，他指出今集會否加入Jane患癌的故事仍是未知之數，漫畫是靈感的來源，但在Marvel當中他們時常會改變很多東西，跟漫畫不同。假設他現在對外公布一件事，但在兩年後這件事或許會變得完全相反，可能會消失不見了，甚至乎他們在後期製作中都會繼續寫劇本，所以不能說定。

導演Taika Waititi透露《雷神奇俠4》在初期的拍攝中已有極大改動。（電影劇照）

導演Taika Waititi更有提及他們根據觀眾所想，已經開始測試過該部電影，目前已投入拍攝兩星期，當中已經為角色及故事作出改動，更重拍一些先前的場面，同時認為這正是大家表現出色的主因，因為大家都努力不懈地追求拍出一部好電影。