法國爆肌男神似「狼人」　玩Cosplay爆紅升呢變電影男主角

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日前有消息指，在DC超級英雄電影中扮演「超人」的亨利卡維爾（Henry Cavill）將會接任曉治積曼（Hugh Jackman）做第二代「狼人」，並於《Marvel隊長》續集中現身，引起網民熱烈討論。

相信不少影迷都好期待究竟哪一位演員會成為下一任「狼人」，除了荷里活知名演員，以下這位法國爆肌男都是合適人選。

Eric Carlesi唔Cosplay都係一位型男。（Facebook圖片）

來自法國的Eric Carlesi本身是健身教練，大學修讀營養與飲食，是位塑身專家。他閒時喜歡Cosplay，自從看過曉治積曼在《變種特工》（X-Men）中扮演「狼人」後，就愛上這個角色，更花盡心機將自己變成狼人。由於身形出盡，而且Cosplay得十分精緻，Eric Carlesi在社交網站上獲得不少人氣，於Cosplay界闖出名堂，更紅到去外國，獲其他國家媒體報導。

點擊下圖睇睇有幾似狼人

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真係好好好好好大隻！（Facebook圖片）

前年Eric Carlesi更被片商睇中，成為電影《Commando Ninja》的男主角，扮演軍人的他造型似足Rambo。除了扮狼人外，Eric Carlesi亦喜歡Cosplay不同角色，包括DC超級英雄「水行俠」（Aquaman），賣相比狼人更神似；他甚至挑戰女性角色「盜墓者羅拉」，咁大隻嘅羅拉真係第一次見。

Cosplay到做埋電影男主角。（電影海報）

點擊下圖睇佢點扮羅拉

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