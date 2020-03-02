【珍寶海鮮舫】新冠肺炎影響暫停營業　《食神》薛家燕：好黯然！

香港本地飲食及零售市道受新冠肺炎（又稱武漢肺炎）影響，創業逾40年歷史的、本港著名旅遊地標香港仔珍寶海鮮舫（珍寶王國）於昨日傳出消息，將於明天（3月3日）起暫停營業，相信不少香港市民及遊客對此都感到十分可惜。 而由周星馳主演的《食神》都曾在珍寶海鮮舫取景，在戲中飾演超級食神大賽評判的薛家燕（家燕姐）對此深感惋惜，並表示：「好黯然！」

《食神》曾在珍寶王國的太白海鮮舫上取景。（《食神》影片擷圖）

對於珍寶海鮮舫因受武漢肺炎影響而暫停營業，家燕姐指出，從小就跟爸爸去珍寶海鮮舫飲茶。她稱：「有去，爸爸喜歡郊外，坐船去飲茶，都光顧了幾廿年。」當她得知珍寶海鮮舫暫停營業這消息後表示：「好黯然！」

在《食神》中，薛家燕飾演有「味公主」之稱的薛家燕。（《食神》影片擷圖）

她續指出，不少東南亞朋友也因《食神》而到訪此地。雖然珍寶海鮮舫被迫暫停營業，但她卻理解背後的原因：「可惜疫情影響市道，而珍寶海鮮舫多做遊客生意，但如今遊客少了。」她坦言好唔捨得，並希望珍寶海鮮舫暫停營業只是短暫，而疫情也能盡快消失。

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相信影迷都會記得，谷德昭在《食神》中，與周星馳在食神大賽對決的一幕。當時除了兩人外，還有羅家英、劉以達及薛家燕等演員。而家燕姐在食神大賽中使出渾身解數，抵死對白再加上誇張舞蹈，讓觀眾棒腹大笑。回憶這段拍攝往事，家燕姐指出，這幕足足拍了5、6日。她續指出，對「佛跳牆」沒太大印象，但戲中那碗「黯然銷魂飯」就試過。她稱周星馳得意找師傅精心炮製「黯然銷魂飯」，所以叉燒及蛋都整得如此出色，而當時劇組也有幸一嘗這碗佳餚。最後，家燕姐坦言《食神》成功，有賴周星馳。同時，她也感謝周星馳：「創造出一個印象深刻的角色。」