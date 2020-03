【上氣】無懼疫情梁朝偉飛抵澳洲開拍　男主角劉思慕網上貼開工相

由加拿大籍華裔演員劉思慕(Simu Liu)主演的Marvel英雄電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),將於於2021年2月推出,電影是首部幾乎由亞洲人主演的Marvel電影,更找來影帝梁朝偉飾演片中反派「滿大人」,所以相當受關注。

據知,電影已在澳洲當地秘密開拍幾星期,近日主角劉思慕就在網上貼出開工相,有指梁朝偉亦已飛抵當地開始拍攝。