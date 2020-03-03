【上氣】無懼疫情梁朝偉飛抵澳洲開拍　男主角劉思慕網上貼開工相

由加拿大籍華裔演員劉思慕（Simu Liu）主演的Marvel英雄電影《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），將於於2021年2月推出，電影是首部幾乎由亞洲人主演的Marvel電影，更找來影帝梁朝偉飾演片中反派「滿大人」，所以相當受關注。 據知，電影已在澳洲當地秘密開拍幾星期，近日主角劉思慕就在網上貼出開工相，有指梁朝偉亦已飛抵當地開始拍攝。

據知《上氣》已在澳洲當地秘密開拍超過幾星期。（網上圖片）

最近因為新冠肺炎（武漢肺炎）在全球爆發，除了影響電影上映日期，也有多部電影因疫情被迫延遲拍攝，例如《職業特工隊7》（Mission:Impossible 7）在意大利的取景都要押後開拍。

即使澳洲現時已有33宗確診病例，但下年在農曆新年上映的Marvel電影《上氣》就無懼疫情，原來已在當地開拍。

據了解，《上氣》將以地下拳賽為主題。（Marvel Comics）

有指，《上氣》已在當地秘密開拍超過幾星期，近日男主角劉思慕就在Twitter上載開工相，貼出一張正在set頭的照片，更在旁邊打上《復仇者聯盟4：終局之戰》的經典對白：「Assemble」（集結）。Marvel一向著重保密，劉思慕大膽上載新相，不過他都很知趣，將自己的樣子及造型以Marvel的漫畫手機殼遮樣，自拍同時保持神秘感。

點撃即睇劉思慕貼出神秘開工相：

劉思慕更在相片下留言指，「各位，我的工作真是最差的。」似乎他私下也相當幽默風趣。而在戲中飾演上氣的父親「傅滿州」（Fu Manchu）的梁朝偉，有指亦已經飛到當地開工，不過暫時未有被外媒影到開拍的情況。