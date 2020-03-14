《銃夢》真人版只改編原著漫畫2/30？　Hugo：仲有好多續集要拍！

占士金馬倫（James Cameron）監製的《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel），當初上映後獲得不少正面評價，儘管全球創下了4.04億美金的票房，但由於成本高達1.7億美金，使得電影無法回本。

《銃夢：戰鬥天使》於爛番茄網站獲得92%觀眾評分。（截圖）

而當初其實導演勞勃羅里葛茲（Robert Rodriguez）證實本片有著「三部曲計畫」，甚至首集片尾找來了愛德華諾頓（Edward Norton）飾演大反派，為續集留下伏筆，可惜現在續集仍無消無息，不只觀眾急，主演或許也更急，先前羅莎薩拉查（Rosa Salazar）曾表示自己很願意繼續飾演銃夢，希望能看到續集誕生，如今，在片中飾演「Hugo」的演員Keean Johnson也在社群上喊話了。

Keean Johnson認為《銃夢：戰鬥天使》不該只推出一部續集而已，而是發展成一整個更龐大的系列。畢竟原作漫畫仍有著許多可以發揮的空間，「在聽到占士金馬倫以及羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez）談論這部電影的發展後，我想這些計畫如果能夠實現越多當然就越好。接下來有著許多不同的發展潛力，也有著大量的題材可以發揮。」

Keean Johnson在片中飾演「Hugo」（左）。（《銃夢：戰鬥天使》劇照）

這位演員的想法與不少喜愛《銃夢：戰鬥天使》的粉絲一樣，畢竟這部電影在片尾確實埋下了續集伏筆，值得一提的是，由於「Hugo」這角色在首集有了結局，因此續集Keean Johnson可能也沒有機會再登場。由於《銃夢：戰鬥天使》只呈現了原作漫畫的兩本內容，但整套漫畫共有三十本，因此占士金馬倫以及羅拔洛迪格斯或許在籌備電影時，就已經想好整系列的完整計畫了，可惜至今仍無法實現。

《銃夢：戰鬥天使》只呈現了原作漫畫的兩本內容，但整套漫畫共有三十本。（《銃夢：戰鬥天使》劇照）

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整體來看，票房表現不佳成了續集計劃停滯不前的主因之一，北美票房僅8000多萬，以一部商業票房大片來說，已屬後段班。因此，觀眾們想看到續集上映，或許還要再等等看影業是否願意給一次機會。

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