【銃夢】賣藍光碟成「蝕本天使」最後希望？　續集極可能壽終正寢

我會繼續告訴你們《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）的消息，因為有很多人跟你一樣不肯放棄。我為你分析過的票房、讓你知道苦命改造少女賣得並不好、而為甚麼 DVD／藍光碟會是她的最後希望。現在艾莉達（Alita）本尊現身說法，羅莎薩拉查（Rosa Salazar）要告訴你，她也還沒放棄，她願意努力只求看到《銃夢：戰鬥天使2》的誕生。

艾莉達由羅莎薩拉查扮演。（《銃夢：戰鬥天使》花絮）

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你不孤單，我要再次強調，這世界的銃夢粉絲是很多的，包括老戲骨占士活士（James Woods）也是。這位演過太多壞蛋的傳奇荷李活演員，私底下講話可是非常偏激難聽──講好聽一點是他很「直白」。而很明顯地，他是銃夢粉絲，而他不是《Marvel隊長》（Captain Marvel）粉，他的推文引起了一陣熱烈討論：「當你要看電影時，拜託選一部電影公司不恨一半觀眾（暗喻男性）的電影。」

以下這張圖再明顯不過，占士活士認為《Marvel隊長》是厭男片，而他希望大家去看銃夢。

占士活士認為《Marvel隊長》是部「厭男片」。（Twitter@RealJamesWoods）

這不是個值得學習的例子──但占士活士常常像這樣放大絕。不過這至少說明了有人相信《銃夢：戰鬥天使》真的好看，而他們更加相信這部電影值得一部續集。過了幾個月之後，羅莎薩拉查也要來表達她的信仰：「直到我嚥氣之前，我都願意飾演艾莉達，我真的會。而且要感謝先進的動態捕捉技術，也許我成為老太太時還是可以演。」是的，薩拉查妳大可放心。有賴於荷李活革命性的先進複製魔法，即使在妳安享天年之後，荷李活還是能推出妳領銜主演的《銃夢：戰鬥天使》第50集。

《銃夢：戰鬥天使》叫好不叫座，被網民戲謔為「蝕本天使」。（《銃夢：戰鬥天使》劇照）

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但她仍然跟我們一樣，還沒有聽到任何續集的消息：「我還沒聽到消息，但是快去買《銃夢：戰鬥天使》藍光碟！不過我到現在真的沒聽到任何關於續集的消息。」聽起來薩拉查好像在開玩笑，但是並沒有，我們已經說過了：買《銃夢：戰鬥天使》藍光碟這個很資本主義的動作，目前是推動迪士尼回心轉意的關鍵，而且是我們唯一可以有實質效果的支持。

薩拉查呼籲大家去買《銃夢：戰鬥天使》藍光碟與DVD。（《銃夢：戰鬥天使》影碟版封面封底）

瘋狂的合併案會讓《銃夢2》走向結束還是復活？

當然，《銃夢：戰鬥天使》原本是一部非常福斯影業的電影──福斯影業最愛的導演占士金馬倫（James Cameron）監製這部電影，而這部電影還是R-12分級，完全兒童不宜。因此，迪士尼併購福斯影業的事件衝擊了《銃夢：戰鬥天使》的未來。對此薩拉查倒是保持樂觀，她只是認為現在也許迪士尼還在評估，也許現在還不到思考《銃夢：戰鬥天使》續集的時刻，但不代表這部電影不會有續集：「我的意思是，（迪士尼 / 福斯案）是一件非常瘋狂的合併案，很多人因此得到工作、很多人因此沒有工作，這整件迪士尼 / 福斯合併案牽涉甚廣。所以也許現在不太適合打給迪士尼影業主席Alan Horn，跟他說：『嗨！老哥！我知道你正忙啦！但是要不要考慮一下《銃夢2》呀？』」

片中艾莉達的動作戲亦由羅莎薩拉查親自上陣拍攝。（《銃夢：戰鬥天使》花絮）

我們非常期待聽到薩拉查跟荷李活當前權力最大、領導老鼠之家的大頭目說「嗨！老哥！」，那一定很有趣。

薩拉查現在沒有閒着，她主演的Amazon Prime原創劇集《Undone》已經決定在9月13日全球上架。有趣的是，這部劇集與《銃夢：戰鬥天使》有非常多的相似之處：這是一部以動態技術捕捉演員神韻，而後以動畫技術描繪的劇集──就跟《A Scanner Darkly》一樣。而她在片中飾演喪父的女兒；她意外發現自己有了穿梭時空的能力，而一個生命中的大秘密等待她的能力去挖掘：她死去的父親要她找出自己死亡的原因。

與《銃夢：戰鬥天使》一樣，《Undone》也是一部以動態技術捕捉演員神韻的作品。（《Undone》劇照）

復活《銃夢：戰鬥天使》是薩拉查與導演羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez）的共識：羅拔洛迪格斯原本就為了想要成為《銃夢：戰鬥天使》的導演，而甘願作白工為占士金馬倫重寫整部電影的劇本。「我們拍了《銃夢：戰鬥天使》時只改編了兩本漫畫的份量，但這套漫畫有30本！還有那麼多素材可以讓我們講那麼多故事，拍續集我完全 OK。」

但是即使現在迪士尼宣布正式製作《銃夢：戰鬥天使2》，根據媒體指出，以老鼠之家擁擠的檔期看來（其中還包含了占士金馬倫親生兒子《阿凡達》續集），《銃夢：戰鬥天使2》也要等到2022年才有可能上映，這還沒有精算《銃夢：戰鬥天使》所需大量的電腦動畫製作時間。

他在這部電影裏有演出嗎？（《新變形俠醫》劇照）

但是等是一回事，表現全球觀眾對這部電影續集的期待也很重要，畢竟我們得在愛德華諾頓（Edward Norton）老到非得拿拐杖之前，爭取到《銃夢：戰鬥天使2》製作的機會對吧？

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