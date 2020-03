【極地守護犬】導演老婆愛心領養狗明星　福伯交手最多係「假狗」

新戲《極地守護犬》(The Call of the Wild)由夏里遜福(Harrison Ford)主演,故事改編自經典文學名著《野性的呼喚》(The Call of the Wild),「男人老狗」的配搭卻吸引了不少影迷,電影在北美上映時獲不錯好評。

今次戲中的靈魂角色狗主角巴克(Buck),原來是由真人演員扮演,另外多隻狗明星都是由導演的太太在領養網站發掘,真是可遇不可求。