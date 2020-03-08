【極地守護犬】導演老婆愛心領養狗明星　福伯交手最多係「假狗」

新戲《極地守護犬》（The Call of the Wild）由夏里遜福（Harrison Ford）主演，故事改編自經典文學名著《野性的呼喚》(The Call of the Wild)，「男人老狗」的配搭卻吸引了不少影迷，電影在北美上映時獲不錯好評。 今次戲中的靈魂角色狗主角巴克（Buck），原來是由真人演員扮演，另外多隻狗明星都是由導演的太太在領養網站發掘，真是可遇不可求。

夏里遜福相信這動人故事必會引發觀眾共鳴。（《極地守護犬》劇照）

《極地守護犬》改編自被譽為世界上最多人閱讀過的美國小說《野性的呼喚》(The Call of the Wild)，原著小說其實曾經多次被搬上大銀幕。《極地守護犬》故事由狗主角巴克出發，今次會以全新角度帶出人狗情深的故事。新戲更邀得私下也是愛狗之人夏里遜福 （Harrison Ford）演出，讓整部電影更讓影迷期待。

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故事講述原本生活在美國加州的混種狗「巴克」(Buck)，原本生活無憂，卻遭偷走販賣，輾轉流落到嚴寒極地充當雪橇犬。在弱肉強食的世界，聰敏的巴克漸漸學會適者生存的法則。在一次危難中遇上最後的主人約翰科頓（夏里遜福 飾），男人與狗經歷重重險阻互相扶持。巴克雖然對主人忠心耿耿，但原始野性一直受到周邊野狼叫聲影響，堅持守護主人的巴克最後要面對生命中最大的掙扎。

巴克是大型工作犬聖班納，原先是為了在瑞士高山上協助救援工作而繁殖。（《極地守護犬》劇照）

導演老婆係愛狗之人 巴克「真有其狗」

電影中最搶鏡的除了「福伯」，當然就是狗主角巴克 (Buck)，根據原著巴克是一隻農場牧羊狗和聖班納混種的狗狗，一身啡白色皮毛，身形壯大結實，眼神精靈表情多多，通曉人性。身手敏捷的巴克，無論在雪地拉車，或上山落海都冇難度。

但原來現實中是「真有其狗」，事關導演Chris Sanders的太太Jessica，偶爾在一個領養網站上，看到一隻農場牧羊狗和聖班納混種犬，名字更相當巧合地叫巴克利（Buckley），Jessica立即去動物收容所看牠，更一見鍾情把牠領養。

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原來福伯的對手唔係狗而係人

之後，Jessica就駕車把狗狗帶去片場，可愛的巴克利即時贏得所有製作人員的歡心，決定跟足牠的模樣打造電影中的巴克。

而戲中的巴克，其實除了參照了真實狗狗巴克利的模樣，實際拍攝時劇組是找來荷里活擅長動態捕捉的演員Terry Notary透過CGI化身而成。換言之，福伯與片中狗拍檔的演出，其實都是對著Terry來演，透過動態捕捉再加上電腦特效，結果才如此栩栩如生，而在幕後見到福伯對住人扮狗演出，感覺亦特別搞笑。

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《極地守護犬》拍攝成本高昂，超過1億美金，電影以位於加拿大西北方的原始曠野育空 (Yukon) 為故事背景，製作人員為營造冰天雪地的環境，用上超過1,000噸冰塊造雪。為了真實呈現原著小說中混種狗主角巴克，電影最後決定不以真狗上陣，請來Terry Notary扮演狗主角，善待動物組織（PETA）更大讚這個做法人道，能避免狗隻在拍攝時受傷。