【好狗特攻隊】韓版《怪醫D老篤》　狗主角仲好戲過影帝李星民

韓國電影《好狗特攻隊》（미스터 주: 사라진 VIP）由影帝李星民主演，戲中更請來《上流寄生族》的李善均和李姃垠、申河均以及《觸及真心》的大美女劉仁娜傾力聲演，李星民在戲中是位可以聽到動物講話的特工，有指該戲是早前由羅拔唐尼（Robert Donwey Jr.）主演的《怪醫D老篤》韓版，不過《好狗特攻隊》搞笑成份更重。

李星民聽到一切動物講嘢，不過比羅拔唐尼好的是，他不用塞個頭入魚缸。（《好狗特攻隊》電影劇照）

今次的主角固然是李星民，他是國家情報局的王牌探員，目前正等待升職，剛好中韓正建立友好的關係，中方將國寶熊貓「明明」作為特使送到韓國，可惜遭到惡意商人破壞，在慶祝典禮上搶走了「明明」，而李星民則要聯同目擊全程的證「犬」阿里一起破案，將功贖罪！

導盲犬聽得多，導盲熊貓真係第一次聽，想知佢哋點樣上到巴士嗎？（《好狗特攻隊》電影劇照）

李星民貴為影帝，戲中要扮成聽得明又可跟動物溝通，又要飾演一名特工，有些少動作戲，更要跟戲中的小朋友囡囡對戲，少點演技都唔得。但今次戲中竟然有比他好戲的演員，正是他戲中的最佳拍檔，明星狗阿里。牠是隻眼晴大大的德國牧羊犬，在戲中扮演一名軍犬，協助李星民救出「明明」。

阿里真的勁好戲，最令人印象深刻的必然是他對着鏡頭露出慘樣。（《好狗特攻隊》電影劇照）

要知道小朋友和動物的戲份是極難拍得好，要好好協調各方面，而且很多時候都未必能控制到他們，但今次李星民和其他工作人員都對阿里讚不絕口，平時撿回拋波波、拋樹枝的日常遊戲簡直是小菜一碟，甚至要牠做出各種調皮的動作都零問題，例如李星民帶牠回家後，要牠不停印污糟他的床、洗澡時肯乖乖不動、咬着皮鞋、四處跑跳、甚至露出悲傷的表情都考不起牠，對於初次演戲的阿里來說，牠好戲的程度簡直堪比影帝李星民！

阿里叻到連幫手推車都識！（《好狗特攻隊》電影劇照）

而且劇組表示，今次完全冇用得上阿里狗替身的地方，他們透露本來怕阿里太攰，一早準備了幾隻狗替身，但由於阿里太出色的關係，沒有用得上狗替身的地方，令李星民和其他演員都十分驚訝！

反而是李星民在一場需要抱着阿里跑的戲份中，他指出自己因為實在抱不動阿里，只能採用其他狗替身來代替，令他內心感到很不好意思。