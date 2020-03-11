【Wonderland】孔劉鄭有美四度合作　與湯唯借VR再續夫妻情緣

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韓國電影《Wonderland》由金泰容導演執導，近日公布演員陣容，有指孔劉、湯唯、朴寶劍、秀智、鄭有美以及《上流寄生族》的崔宇植都會有份演出，孔劉和鄭有美這對緋聞情侶更是四度攜手合作，再者加入了韓國人勁鍾意的湯唯，就知製作方面今次認真落重本請演員！

孔劉將會跟湯唯搭檔飾演夫婦。（Management SOOP官方圖片）

根據韓媒報導，孔劉最近決定出演電影《Wonderland》，不過目前仍在協調細節，電影講述可以憑藉虛擬世界「Wonderland」，可以見到因各種原因再次無法相見的人。

當中將會有兩條故事線，其一是戀人成為植物人的20多歲委託人，其二則是妻子離開人世的40多歲男委託人。

孔劉將會跟湯唯搭檔飾演夫婦。（Management SOOP官方圖片）

在《82年生的金智英》中，孔劉跟鄭有美飾演夫婦，不過今次「暫時離婚」，改由孔劉跟湯唯搭檔，他將飾演妻子離開人世後，需要獨自撫養孩子的40多歲爸爸，而秀智和朴寶劍則會飾演一對20多歲的情侶，雖然目前未知哪位會扮演植物人一角，但猜測會是朴寶劍，因為湯唯會在戲中飾演孔劉離開的妻子，另外鄭有美跟崔宇植將會擔任起提供服務Wonderland的負責人。

電影暫定在今年上半年投入拍攝，超華麗強大的演員陣容令人非常期待！

孔劉和鄭有美這對緋聞情侶更是四度攜手合作。（Management SOOP官方圖片）

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