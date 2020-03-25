新冠肺炎｜插畫大師製隔離版海報　奇洛李維斯都變《John Sick》

外國插畫大師Bosslogic（Nikolai Baslajik）Instagram坐擁184多萬追蹤者，曾畫出多張經典圖，早前就為影迷畫出由Joason Momoa扮演的《蜘蛛俠》角色「獵人」Kraven，即時吸足10萬讚好。

近日因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）病情影響，大師Bosslogic再有新作推出，名為「Social Distancing」的7張新海報，經他神手一執一個人都無晒，完全符合晒全球呼籲大家留在家中，自律隔離的主題！