新冠肺炎｜插畫大師製隔離版海報　奇洛李維斯都變《John Sick》

外國插畫大師Bosslogic(Nikolai Baslajik)Instagram坐擁184多萬追蹤者,曾畫出多張經典圖,早前就為影迷畫出由Joason Momoa扮演的《蜘蛛俠》角色「獵人」Kraven,即時吸足10萬讚好。 近日因新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)病情影響,大師Bosslogic再有新作推出,名為「Social Distancing」的7張新海報,經他神手一執一個人都無晒,完全符合晒全球呼籲大家留在家中,自律隔離的主題!

原來《復仇者聯盟3:無限之戰》的海報上有極多人,都唔係最難P一張。(電影海報)

7張海報中,當然少不了最多人的《復仇者聯盟3:無限之戰》(Infinity War)、榮獲威尼斯影展金獅獎的《JOKER小丑》(Joker)、即將上映的《狂野時速9》(Fast & Furious 9)和《007:生死有時》(No Time to Die)、《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)、《水行俠》(Aquaman)以及連大師都話好難P,奧斯卡金像獎最佳電影《上流寄生族》都有份。

(bosslogic IG)

Bosslogic除了提醒大家要避「炎」外,更有改編特式海報來提醒大家要勤海手、戴口罩、留在家中,還有半嘲笑民眾到外國超級市場Costco搶購物資。