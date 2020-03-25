新冠肺炎｜插畫大師製隔離版海報　奇洛李維斯都變《John Sick》

撰文：沈洛嘉
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外國插畫大師Bosslogic（Nikolai Baslajik）Instagram坐擁184多萬追蹤者，曾畫出多張經典圖，早前就為影迷畫出由Joason Momoa扮演的《蜘蛛俠》角色「獵人」Kraven，即時吸足10萬讚好。
近日因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）病情影響，大師Bosslogic再有新作推出，名為「Social Distancing」的7張新海報，經他神手一執一個人都無晒，完全符合晒全球呼籲大家留在家中，自律隔離的主題！
原來《復仇者聯盟3：無限之戰》的海報上有極多人，都唔係最難P一張。（電影海報）
7張海報中，當然少不了最多人的《復仇者聯盟3：無限之戰》（Infinity War）、榮獲威尼斯影展金獅獎的《JOKER小丑》（Joker）、即將上映的《狂野時速9》（Fast & Furious 9）和《007：生死有時》（No Time to Die）、《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）、《水行俠》（Aquaman）以及連大師都話好難P，奧斯卡金像獎最佳電影《上流寄生族》都有份。
點擊睇對比圖：
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（bosslogic IG）
Bosslogic除了提醒大家要避「炎」外，更有改編特式海報來提醒大家要勤海手、戴口罩、留在家中，還有半嘲笑民眾到外國超級市場Costco搶購物資。
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