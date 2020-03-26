新冠肺炎｜確診患者曾到訪戲院　英皇中環娛樂行宣布即時暫停營業

電影
撰文：
最後更新日期：

近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，不少港人再次減少外出活動，更減少停留在人多密集的封閉空間中，其中戲院都因疫情而大受打擊，早前就有兩宗確診患者曾到戲院睇戲，包括位於金鐘太古廣場的 AMC Pacific Place和九龍塘又一城的Festival Grand Cinema。

25日下午衛生署衛生防護中心通知，一名確診新型冠狀病毒患者曾到訪英皇戲院（中環娛樂行），戲院即日起會暫停營業14天。

證實有確診新型冠狀病毒患者曾到訪英皇戲院（中環娛樂行）。（官方圖片）

英皇戲院在官方網頁發布消息，指出於3月25日下午接獲衛生署衛生防護中心通知，表示有一名於3月23日確診新型冠狀病毒的患者，曾於3月17日到訪中環娛樂行戲院；其他詳細資料有待衛生署提供。

而該戲院將於3月26日至4月8日期間暫停營業14天，更會遵循衞生署衛生防護中心之指示繼續跟進，並在停業期間作出以下安排。

手持受影響場次戲票之觀眾

已購票之客人，可選擇

1.　換取同等或以下價值之戲票（以每張戲票計）或

2.　換取有效期為90天的戲票贈券 或

3.　申請退款

英皇戲院公布購票最新安排。（鄭子峰　攝）

而於票房購票之客人，可保留完整戲票，於戲票日期起計之45天內到英皇戲院（中環娛樂行）票房辦理以上手續；

於網站或手機APP購票之客人，戲院將於兩個工作天內透過購票時提供之電郵跟進聯絡；

營業部會與包場之客人直接聯繫。

 

安排專業清潔公司全面消毒及清潔

本院將根據衛生防護中心感染控制處指引，安排專業清潔公司進行高規格清潔及消毒。

 

員工自我隔離

英皇戲院 (中環娛樂行)所有職員須自我隔離14天。

+3
+2
新冠肺炎｜首位病逝國寶級女星　16歲踏入影圈仙氣過人
新冠肺炎｜「鷹眼」謝洛美維納呻冇工開　申請4折支付囡囡贍養費
新冠肺炎｜《神奇女俠1984》終告押後上映　路蘭《天能》獲免疫？
新冠肺炎｜插畫大師製隔離版海報　奇洛李維斯都變《John Sick》
新冠肺炎｜五大Marvel英雄出招呼籲留在家中　湯賀蘭做法最原始
新冠肺炎｜《上氣》復工無期　梁朝偉寧願留澳洲滑浪行山避免隔離
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。