新冠肺炎｜確診患者曾到訪戲院　英皇中環娛樂行宣布即時暫停營業

近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，不少港人再次減少外出活動，更減少停留在人多密集的封閉空間中，其中戲院都因疫情而大受打擊，早前就有兩宗確診患者曾到戲院睇戲，包括位於金鐘太古廣場的 AMC Pacific Place和九龍塘又一城的Festival Grand Cinema。 25日下午衛生署衛生防護中心通知，一名確診新型冠狀病毒患者曾到訪英皇戲院（中環娛樂行），戲院即日起會暫停營業14天。

證實有確診新型冠狀病毒患者曾到訪英皇戲院（中環娛樂行）。（官方圖片）

英皇戲院在官方網頁發布消息，指出於3月25日下午接獲衛生署衛生防護中心通知，表示有一名於3月23日確診新型冠狀病毒的患者，曾於3月17日到訪中環娛樂行戲院；其他詳細資料有待衛生署提供。

而該戲院將於3月26日至4月8日期間暫停營業14天，更會遵循衞生署衛生防護中心之指示繼續跟進，並在停業期間作出以下安排。

手持受影響場次戲票之觀眾

已購票之客人，可選擇

1. 換取同等或以下價值之戲票（以每張戲票計）或

2. 換取有效期為90天的戲票贈券 或

3. 申請退款

英皇戲院公布購票最新安排。（鄭子峰 攝）

而於票房購票之客人，可保留完整戲票，於戲票日期起計之45天內到英皇戲院（中環娛樂行）票房辦理以上手續；

於網站或手機APP購票之客人，戲院將於兩個工作天內透過購票時提供之電郵跟進聯絡；

營業部會與包場之客人直接聯繫。

安排專業清潔公司全面消毒及清潔

本院將根據衛生防護中心感染控制處指引，安排專業清潔公司進行高規格清潔及消毒。

員工自我隔離

英皇戲院 (中環娛樂行)所有職員須自我隔離14天。