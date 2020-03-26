喋血戰士｜雲迪素戲裡戲外對家人充滿愛　超索老婆甘做背後女人

新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）肆虐全球，不少大片，如《黑寡婦》（Black Widow）、《花木蘭》（Mulan）及《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）被迫押後上映。然而由雲迪素（Vin Diesel）主演的《喋血戰士》無懼疫情威脅，如常上映。近年吸金能力驚人的雲迪素，大家對他又是否非常熟悉呢？

由雲迪素主演的《喋血戰士》無懼疫情威脅如常上映。（《喋血戰士》劇照）

說起雲迪素，相信大家第一件事都會想起他對「家人」充滿愛，特別是在《狂野時速》系列電影中。他無論在戲裡戲外，其實都非常照顧家人，絕對是一名暖男。首集《狂野時速》在2001年上映時，在戲中飾演雲迪素女友「Letty Ortiz」的Michelle Rodriguez，至今她跟雲迪素成為熒幕情侶已經有19年。去年，雲迪素還在《F9狂野時速》片場幫Michelle Rodriguez慶祝生日。

除此之外，Michelle Rodriguez之所以獲邀參演《狂野時速》，也是全靠雲迪素。Michelle Rodriguez在2000年演出了她首部電影《Girlfight》，當時雲迪素認為她非常適合做「Letty Ortiz」，因此這決定也讓Michelle Rodriguez的事業攀上高峰。

雲迪素對「家人」充滿愛，他跟Michelle Rodriguez（右）成為螢幕情侶長達有19年。（《狂野時速》劇照）

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另外，雲迪素對於已故好兄弟保羅獲加（Paul Walker）也非常重情重義。在2015年出生的細女兒Pauline Diesel，就是雲迪素為紀念其已故好友Paul Walker而幫其女兒改的，而雲迪素每年都會在保羅獲加的生忌，發文悼念這位好友。除此之外，雲迪素都非常照顧保羅獲加的女兒Meadow Walker。雲迪素在去年Meadow Walker的21歲生日時撰文：「我可以說我為你的成長感到驕傲，事實是我一直都為你而感到驕傲。」雲迪素還以「Uncle Vin」署名，可見從《狂野時速》系列中培養出親情。

雲迪素與保羅獲加因拍攝《狂野時速》成為好兄弟，可惜後者在2013年因車禍離世，終年40歲。（《狂野時速》劇照）

大品牌御用Model

除了《狂野時速》的家人外，雲迪素在現實中的伴侶是墨西哥模特兒Paloma Jimenez。她與雲迪素在2007年成為情侶，至今已經13年，兩人育有3名子女。雲迪素及其家人每次同場出現時，自然成為傳媒焦點，羨煞旁人。雖然兩人在2016年曾傳出分手，而女方還有意回歸模特兒界。可是，之後兩人一如以住同場放閃，謠言不攻自破。雖然Paloma Jimenez在墨西哥享負盛名，更是可口可樂、本田及潘婷等的大型品牌的代言人，但她與雲迪素一起後，成為跟得夫人，專心照顧三名子女。

雲迪素與Paloma Jimenez的關係至今長達13年，兩人育有一子兩女。（Getty Images）

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較少人知道的是原來雲迪素有一個名為Paul Vincent的孿生兄弟。他是一名電影幕後工作者，負責音效。他曾與雲迪素合作《狂野時速》系列電影及短片《Multi-Facial》的音效設計。可是由於Paul Vincent從事幕後工作，所以其私生活甚少成為傳媒話題。若非雲迪素親自說出來，可能根本沒有人知道這件事。