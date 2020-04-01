【狂野時速：雙雄聯盟】The Rock爆會拍續集　影迷期待擴大世界觀

去年8月上映的外傳電影《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）叫好叫座，日前「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）就在Instagram自爆電影將會開拍續集，意味著他與積遜史達頓（Jason Statham）將會再度合體，讓不少粉絲表示期待。

「The Rock」在Instagram透露《狂野時速：雙雄聯盟》將會開拍續集。（therock/ig圖片）

「The Rock」日前在Instagram與粉絲玩問答，有人問到他《狂野時速：雙雄聯盟》會否有續集，他就表示「我們正在製作《狂野時速：雙雄聯盟》電影的續集，對此我們都感到很興奮。」他表示續集是在計劃中，電影團隊正在構思外傳的故事和方向。

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狄維莊遜同時也感謝影迷的支持，在第一集《狂野時速：雙雄聯盟》上映時的支持，讓他們取得巨大的成功。不過，他就話現時沒找到適合的導演，暫時也未定下實際開工的日期。

據外媒報道，自從《狂野時速：雙雄聯盟》上映後，「The Rock」一直忙著拍攝其他電影。而最近全球也正因新冠肺炎的疫情而煩惱，荷里活也受到極大影響，不少電影都要暫停拍攝及延遲上映。而原定於今年5月全球上映的《狂野時速9》，就因為疫情延遲差不多1年，至明年4月才在全球與影迷見面。

原定於今年5月全球上映的《狂野時速9》，就因為疫情延遲差不多1年，至明年4月才在全球觀眾見面。（imdb圖片）

《狂野時速9》延後上映，相信外傳《狂野時速：雙雄聯盟》的續集最快也要2021年才開拍，保守估計應該最早都要2022年才可推出續集。