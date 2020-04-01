新冠肺炎｜《星球大戰》Andrew Jack確診病逝　享年76歲

4月1有消息指出日荷里活知名製片Andrew Jack確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎，於3月31日離世享年76歲。他先後參演兩部《星戰》系列電影，分別是2015年的《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens），以及2017年的《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi），同是飾演陸軍少校Caluan Ematt。

Andrew Jack曾演出《星球大戰》，確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎後病逝，享年76歲。（電影劇照）

有指Andrew Jack離世前，因為妻子同樣需要隔離的關係，直到他臨終都未有機會見最後一面，聽到該消息的確令人難受。Andrew Jack入行近40年一直擔任幕後工作，是位荷李活的著名方言教練，更參與超過114套電影的幕後指導，他生前亦有作幕前演出，先後參演2015年的《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）及2017年的《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi），在片中飾演陸軍少校Caluan Ematt。

其後在《銀河守護隊》、《雷神奇俠3》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《復仇者聯盟4：終局之戰》等多套電影中擔任方言導師，尤其是多次指導嘉倫招莉仁（Karen Gillan）和基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），就連在《黑超特警組：反轉世界》和最新的《蝙蝠俠》中都有參與其中。

Andrew Jack曾在《星球大戰》中飾演抵抗軍上校Ematt。（電影劇照）

據外媒報導，Andrew Jack於3月31日在英國Chertsey的St. Peter's醫院離世，他本來居住在泰晤士河最古老的工作船之上，被認為是位風趣、有魅力、令人開心的人，而剛剛在2019年跟他結婚的老婆Gabrielle Rogers同樣是劇組的方言導師，可惜人在澳洲，因COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情兩人無法見到最後一面。

《韓索羅：星球大戰外傳》導演Christopher Miller在Twitter悼念Andrew Jack。（Twitter擷圖）

而Andrew Jack打從1980年代起開始從事電影的方言導師工作，尤其是《星球大戰》最令人印象深刻，曾為《韓索羅：星球大戰外傳》擔任導演工作的Christopher Miller在Twitter悼念Andrew Jack：「他是一個肯為人着想且體貼的人，我們請他教Alden說希里伍克語（Shyriiwook），我永遠都會記得他們兩個向對方含混地咆哮的聲音，請安息。」