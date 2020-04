新冠肺炎｜《星球大戰》Andrew Jack確診病逝　享年76歲

4月1有消息指出日荷里活知名製片Andrew Jack確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎,於3月31日離世享年76歲。他先後參演兩部《星戰》系列電影,分別是2015年的《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens),以及2017年的《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi),同是飾演陸軍少校Caluan Ematt。

Andrew Jack曾演出《星球大戰》,確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎後病逝,享年76歲。(電影劇照)

有指Andrew Jack離世前,因為妻子同樣需要隔離的關係,直到他臨終都未有機會見最後一面,聽到該消息的確令人難受。Andrew Jack入行近40年一直擔任幕後工作,是位荷李活的著名方言教練,更參與超過114套電影的幕後指導,他生前亦有作幕前演出,先後參演2015年的《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)及2017年的《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi),在片中飾演陸軍少校Caluan Ematt。

其後在《銀河守護隊》、《雷神奇俠3》、《復仇者聯盟3:無限之戰》、《復仇者聯盟4:終局之戰》等多套電影中擔任方言導師,尤其是多次指導嘉倫招莉仁(Karen Gillan)和基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth),就連在《黑超特警組:反轉世界》和最新的《蝙蝠俠》中都有參與其中。

Andrew Jack曾在《星球大戰》中飾演抵抗軍上校Ematt。(電影劇照)

據外媒報導,Andrew Jack於3月31日在英國Chertsey的St. Peter's醫院離世,他本來居住在泰晤士河最古老的工作船之上,被認為是位風趣、有魅力、令人開心的人,而剛剛在2019年跟他結婚的老婆Gabrielle Rogers同樣是劇組的方言導師,可惜人在澳洲,因COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情兩人無法見到最後一面。

《韓索羅:星球大戰外傳》導演Christopher Miller在Twitter悼念Andrew Jack。(Twitter擷圖)

而Andrew Jack打從1980年代起開始從事電影的方言導師工作,尤其是《星球大戰》最令人印象深刻,曾為《韓索羅:星球大戰外傳》擔任導演工作的Christopher Miller在Twitter悼念Andrew Jack:「他是一個肯為人着想且體貼的人,我們請他教Alden說希里伍克語(Shyriiwook),我永遠都會記得他們兩個向對方含混地咆哮的聲音,請安息。」