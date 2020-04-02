新冠肺炎｜《冧歌有情人》作曲人Adam Schlesinger身亡　終年52歲

由曉格蘭特主演的電影《冧歌有情人》（Music and Lyrics），其主題曲《Way back into love》一直深入民心，是K迷必唱之選。可惜歌曲創作人Adam Schlesinger，昨日因新冠肺炎併發症離世，終年52歲。

上年Adam Schlesinger（圖左），憑劇集《Crazy Ex-Girlfriend》而獲艾美獎原創歌曲獎。（Getty Image）

Adam Schlesinger本身是著名搖滾樂隊Fountains of Wayne成員之一，而他的成就早在1996年，跟湯漢斯（Tom Hanks）合作的《那一天傳奇》（That thing you do!），其主題曲《That Thing You Do!》已獲奧斯卡與金球獎最佳原創歌曲提名。而他上年亦憑劇集《Crazy Ex-Girlfriend》歌曲，贏得艾美獎原創歌曲獎。

《冧歌有情人》（Music and Lyrics）主題曲《Way back into love》一直深入民心。（ 電影海報）

據其代表律師指出，Adam Schlesinger早前因新冠肺炎入院，曾經一度好轉，但其後情況反覆再次變得嚴重，最終在肺炎的併發症下身亡，終年52歲。而合作過，亦同樣得過新冠肺炎的湯漢斯亦發文悼念，除了指沒有Adam Schlesinger，就沒他旗下公司Playtone，更沒有經典作《那一天傳奇》。「他是唯一的，因為新冠肺炎帶走了他，今天非常傷心。」