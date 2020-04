新冠肺炎｜《冧歌有情人》作曲人Adam Schlesinger身亡　終年52歲

由曉格蘭特主演的電影《冧歌有情人》(Music and Lyrics),其主題曲《Way back into love》一直深入民心,是K迷必唱之選。可惜歌曲創作人Adam Schlesinger,昨日因新冠肺炎併發症離世,終年52歲。

上年Adam Schlesinger(圖左),憑劇集《Crazy Ex-Girlfriend》而獲艾美獎原創歌曲獎。(Getty Image)

Adam Schlesinger本身是著名搖滾樂隊Fountains of Wayne成員之一,而他的成就早在1996年,跟湯漢斯(Tom Hanks)合作的《那一天傳奇》(That thing you do!),其主題曲《That Thing You Do!》已獲奧斯卡與金球獎最佳原創歌曲提名。而他上年亦憑劇集《Crazy Ex-Girlfriend》歌曲,贏得艾美獎原創歌曲獎。

《冧歌有情人》(Music and Lyrics)主題曲《Way back into love》一直深入民心。( 電影海報)

據其代表律師指出,Adam Schlesinger早前因新冠肺炎入院,曾經一度好轉,但其後情況反覆再次變得嚴重,最終在肺炎的併發症下身亡,終年52歲。而合作過,亦同樣得過新冠肺炎的湯漢斯亦發文悼念,除了指沒有Adam Schlesinger,就沒他旗下公司Playtone,更沒有經典作《那一天傳奇》。「他是唯一的,因為新冠肺炎帶走了他,今天非常傷心。」