【毒魔】網民石灘發現真正黑色共生體　軍刀割下仲能迅速癒合

由SONY Picture推出的電影《毒魔2》（Venom 2）將於今年2020年10月2日上映，由湯哈迪（Tom Hardy）繼續主演，加入了反派「血蜘蛛」活地夏里遜（Woody Harrelson）和「Shriek」Naomie Harris。 3日有外國有網民發現地球上似乎出現了真的「毒魔」，有影片拍到海邊的岩石上有一團黑色物體，似足《毒魔》中的共生體，更有埋片睇添！

4月3日，有網民cantguardjaylen發現了真毒魔！（電影劇照）

影片中的黑色物體跟戲中的共生體一樣，都是一團黑色且黏糊糊的東西，影片的主人先是近距離開始攝影，然後拿刀割了4次，但該黑色物體仍然密不可分，更在瞬間就融合回一起，似乎擁有極頑強的生命力，而且這種狀態跟《蜘蛛俠》戲中的共生體如出一徹！而片主更寫下「沒有更壞的4月，Fxxxing Venom」。

片中的黑色物體猶如戲中的共生體。（cantguardjaylen影片擷圖）

影片很快就在twitter引起熱烈討論，有網民就請求「Science Twitter」發言，說明影片中到底是怎麼樣的生物，有位聰明的Marvel影迷以科學角度解釋，這是一種名為「pneumanatic singila」的共生體，基本上就是你看到的大小，但有時他們會跟其他共生體組合在一起，來形造更大的自己，很難才可以找到牠們，牠們會使人變得瘋狂，更可以聆聽人的說話，十足十講緊毒魔一樣。

最壞的情況可能是變成了反派瘋狂的「血蜘蛛」。（電影劇照）

而當有人問到可以觸碰黑色物體時，有人則以Peter Parker的解釋作回應︰「視乎情況而定，有很微的機會有好結果，可能你會感覺良好，但在現實情況下，你可能被控制着而你並不知道。」

更有人對影片抱有質疑態度，懷疑是SONY Picture為了《毒魔2》造勢，亦有人指出其實這只某種蠕蟲，但這團黑色物體到底是甚麼，目前就不得而知了。

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真正黑色共生體影片：