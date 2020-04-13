【毒魔2】傳電影首預告下周出爐　完整內容隨即外洩？

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，許多猛片被迫延期上映。然而，由安地索堅斯（Andy Serkis）執導；湯哈迪（Tom Hardy）、米雪威廉絲（Michelle Williams）及活地夏里遜（Woody Harrelson）主演的《毒魔2》（Venom 2），卻無懼疫情威脅，如常上映。早前有幕後製作人員指電影預告將在下周出爐，豈料預告內容近日在網上流出。

由湯哈迪主演的《毒魔2》未有因新型冠狀病毒肺炎疫情影響而延期上映。（《毒魔》劇照）

在首條《毒魔2》的預告中，就有粉絲期待已久的「血蜘蛛」登場。據該名劇透者表示，在Marvel及Sony商標出現後，鏡頭一轉去到三藩市，當時有一把聲說：「新英雄保護這城市。」（A new hero protects the city）。之後大家見到一群小朋友穿上萬聖節服飾，向不同人索取糖果。有一位男士開門，並給他們糖果。而這位男士，就是由活地夏里遜飾演的Cletus Cassady。

新英雄保護這城市，所說的新英雄應該就是毒魔。（《毒魔》劇照）

當時Cletus Cassady戴上面具，並說：「甜味還是爛味。」他然後摘下面具，露出一半人臉及血蜘蛛的臉。他然後笑稱：「我想這是爛味。」接下來就出現警察追捕Cletus Cassady的畫面，後者當時則駕駛著一輛紅色的車，追捕Eddie Brock。之後，一名警探問Eddie Brock哪裡可以找到血蜘蛛。鏡頭之後見到Eddie Brock從報紙上看到有關孤兒院被焚毀的消息，旁白Cletus Cassady：「把奪走別人的命當作純粹藝術。」在下一個鏡頭，終於見到Eddie Brock跟毒魔對話。

活地夏里遜在《毒魔》片尾片段出現，他就是今集反派血蜘蛛。（《毒魔》劇照）

最後，Eddie Brock在空中轉化為毒魔，並爬入血蜘蛛所在的教堂內。然後畫面變黑，旁白Cletus Cassady：「我的目標不只製造死亡。」在預告結束前，有警察向血蜘蛛開槍，但卻被他的共生體觸鬚捉住，並把子彈化成其他東西。之後，警察開始尖叫，而預告也完結。

Eddie Brock再次與共生體聯手對抗敵人。（《毒魔》劇照）

其實當時網上曾流出不只文字版的內容，有網民表示曾看到一條俄羅斯版的《毒魔2》預告。可是，這條俄羅斯版的預告外洩後，立即遭到檢舉。目前再沒有人上載這條預告。據負責視覺效果的幕後製作人員Amit Chaudhari稱：「《毒魔2》預告進入「本地化」流程，並即將在全球推出。」