新冠肺炎｜法國延長禁止公開活動令　康城影展極有可能被逼停辦

受新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）影響，原定5月12日舉行的康城影展開幕禮經已早早喊停，籌委會當時稱手頭上有個多個後備方案，目前暫時只會選擇延期等候疫情緩和，將康城影展延後到6月底到7月初舉辦，豈料法國政府於13日宣布禁止公開活動政令延長到7月中旬，令康城影展再一次面臨難關，而外界猜測最有可能的是今屆康城影展將會停辦。

康城電影節藝術總監Thierry Frémaux保證康城影展不會在線上舉行。（Getty Images）

早前曾有消息指出，6月底到7月初這段後備時間對康城影展來說，是唯一適合的時間，押後就沒有意義了。外媒同樣透露，目前籌委員仍在考量今年度舉辦康城影展的可能性。

導演基斯杜化路蘭最新力作《TENET天能》原定會在康城影展首度公開，但就因影展是否能如期舉行，仍有極多外在未知之數。

基斯杜化路蘭最新力作《TENET天能》原定在康城影展首度公開，但目前或有變數。（官方海報）

而根據外媒《Hollywood Interviews》報道，康城影展官方於14日已經承認，6月底到7月初這段時間已不再是一個可行的選項，難以預期今屆康城影展仍可以「原始方式」來進行，但籌委會仍就康城影展的傳統性，正考慮如何可讓「2020年康城影展以某種方式成為現實」，更已開始跟法國和國外業界人士討論可行之法。

不過最主要的是早前康城電影節藝術總監Thierry Frémaux已向外媒《Variety》確認，要是康城影展無法舉行，也絕不會在網上舉行。究竟籌委會的後備方案如何，目前仍不得而知。