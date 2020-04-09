【美國隊長】基斯伊雲斯曾婉拒Marvel邀請　全靠母親先保住飯碗？

Marvel Studios在2008年推出《鐵甲奇俠》（Iron Man），電影成為一時佳話。如今許多演員都想成為Marvel的一份子，成為電影其中一員。可是，並非人人好像基斯伊雲斯（Chris Evans）一樣，連試鏡都不用，就可以直接成為美國隊長，從而獲取一筆可觀的收入。可是，他當時的回覆是「NO」。

基斯伊雲斯當年竟然會拒絕出演美國隊長。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

Lisa Capuano Evans早前與兒子基斯伊雲斯齊齊接受時尚雜誌《Esquire》的訪問，她大爆兒子當初原來婉拒了Marvel Studios的邀請出任美國隊長，皆因基斯伊雲斯擔心他自己太出名，就不能如常外出：「他最大的恐懼是他會失去匿名性。」

基斯伊雲斯立即解釋能夠匿名的好處，稱他可以在享受喜歡工作的同時，可以有其私人空間，沒有人會打擾他：「我如今有自己喜歡做的工作，我可以放狗，沒有人會打擾我，沒有人會想跟我對話，我可以去我想去的所有地方，失去這種感覺讓我感到恐懼。」

羅拔唐尼與基斯伊雲斯齊齊在去年退出Marvel電影宇宙。（《復仇者聯盟》劇照）

當基斯伊雲斯仍在猶豫是否答應Marvel Studios時，他一如以往地問媽媽的意見。Lisa Capuano Evans稱：「你想以演藝為終身事業嗎？如果是的話，你如今終於有機會。你永遠不必擔心房租。如果你參演，你只需要決定，這不會為對你的生活帶來負面影響，這能幫助你。」

Lisa Capuano Evans（中）成功勸服基斯伊雲斯（右）出演美國隊長。（Getty Images）

最終，基斯伊雲斯聽了媽媽的話，接受了美國隊長這角色，並在2011年推出由他主演的首部美國隊長個人電影《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）。直到去年的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），他才卸任美國隊長一職，與「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）齊齊退出Marvel電影宇宙。難怪周杰倫都寫了一首歌叫《聽媽媽的話》，原來聽媽媽的話真的沒有錯。