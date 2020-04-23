《十二夜》12句情侶間一定講過的真實對白　「嗌親交都係男人錯」

拍拖向來都是人生一大難題，你鍾意的未必鍾意你，鍾意你的你又未必鍾意，愛情要講對象更要講「Timing」，而「Timing」往往就是最重要、最主觀更是最難掌控的一部分。 由張栢芝、陳奕迅主演的港產片《十二夜》，轉眼間已20個年頭，當中的對白，20年來都完美演釋出情侶之間由互生情愫，到最後走上分道揚鑣的道路，究竟愛情係「全情投入來愛你，而無論任何天氣」還是「從來未愛你，綿綿」呢？

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「閉起雙眼我最掛念誰，眼睛張開身邊竟是誰。」（《十二夜》影片截圖）

車站月台的確係一個幾好思想的地方，雖然《人來人往》但都「感激車站裡尚有月台，曾讓我們滿足到落淚」。（《十二夜》影片截圖）

「今晚真係唔見？」

戲中，張栢芝和陳奕迅初相識時熱戀到勁痴纏，難離難捨，想抱緊些，簡直見少一陣都唔得，陳奕迅一句「今晚真係唔見？」問足幾次，明明開OT到凌晨3、4點，返屋企途中更遇上爆車胎意外，第二日朝早更要早起返公司開會，但始終掛住張栢芝的心大過一切，唔瞓都要去做外賣仔送早餐，只為有個藉口見上一面，認真是「從前為你捨得無聊，寧願休息不要」。

就如戲中的字句「小心那些熱戀中的人，因為他們都是瘋的！」非常貼切，熱戀中的人都是傻的，他們為了對方可以做盡一切自己從未做過的事，簡單的如整蛋糕、織頸巾、送花送禮等等，而兩個人在一起的時間永遠過得好快，明明已經對足一日，彷彿甚麼都冇做過已經到了又要分開各自回家的時間。

熱戀中的情侶，拍拖初期死都想要見面的確非常基本。（《十二夜》影片截圖）

「嗌親交都係男人錯」男人聽落應該好有共鳴，唔知係咪本住講少啲錯少啲所以經常都會以「唔係」、「嗯」同「哦」做回應呢。（《十二夜》影片截圖）

「嗌親交都係男人錯」

「千其唔好同女人嗌交」應該係男人從小已經學識的道理，無論對象係你女朋友、老婆、阿媽定係你個女，都一定會輸。有人話嗌交係女人天性，所以女人講價一定有斬獲，當嗌交嗌到火紅火綠時，好難收掣，會講出極多傷口到對方的說話，不知道偏偏這個時候，男人是腦筋急轉彎唔切，還是捨不得出口傷人，只能講出一句「咁我錯囉」、「嗌親交都係男人錯」、「同你拗真係好辛苦」等等，好彩的男人最終在罵戰結束後，或許會聽到一句「我頭先咪講咗sorry囉」，以為可為整場罵戰打圓場收尾，但個「囉」字仍帶不滿，屆時要看看誰先心軟肯低頭認做死狗吧！

【十二夜20年】「豬頭骨」變經典 導演林愛華︰冇栢芝根本拍唔成

當你給出自己認為最好的，但對方未必認同，此時就要小心留意問題所在了。（電影劇照）

重溫《十二夜》拍攝細節

+ 4 + 3 + 2

「如果有人咁緊我我會好開心囉！」

總有人拍拖會離離合合，分不了手，講不出分手，戲中的張栢芝其實是個頗為「自私」的人，她會默默為陳奕迅做很多小事，自以為對對方好，但對方又不領情，慘被罵「我冇叫你做咁多嘢，點解你要做咁多嘢？」男人最怕黐身、問長問短、零自由，但女方卻是因為全程投入去愛，不介意做多做少，只是一心希望對方好，着緊才會搵對方、噓寒問暖、做三做四都不嫌多，不求你顯出一副感動天地的樣貌，但也請別一副「你都多餘」的樣子，就如張栢芝所說︰「如果有人咁緊我我會好開心囉！」

戀人往往在分手後，都要刻意話俾對方知「唔會冇咗你唔得」。（電影劇照）

「我唔想俾你覺得我冇咗你唔得」

愛到了最後，一係結婚投入愛情墳墓，一係分手大家再另覓新歡，而戲中的張栢芝則完美演繹出愛你變成恨你、唔准再有人傷害自己以及唔想俾人hurt，就要做hurt人那個，所以她不停飛人，包括誤會他出軌的鄭中基、出軌對象陳奕迅以及最後遇到的陌生男謝霆峰，再不停經歷愛情《十二夜》的輪迴。

很多時情侶分手後，都要特意做出一副「我唔想俾你覺得我冇咗你唔得」，要話俾前度聽冇咗你我生活得更好、更出色，想要令前度後悔，不過在經營兩個人的關係時，更應該要做好的是「磨合」、「溝通」以及「信任」，拍拖唔能夠只用自己的方式去愛對方，對方的感受同樣重要，你認為最好的，對方未必認同，加上有問題更應該好好溝通，不選擇在兩人之間取得平衡，最終只會好似戲中的張栢芝一樣，堅持只自我，唔啱就飛再不停找新對象，單單停留在「拍拖」階段，毫無結果。

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