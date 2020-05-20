湯唯開拓韓影圈　拍完老公金泰勇《Wonderland》即孖朴海日開新戲

湯唯憑《色，戒》打開知名度，更在韓國聲名大噪，多位知名韓國主持都對她讚不絕口，後來更與男神玄彬合拍《晚秋》，因該戲的關係跟導演金泰勇發展成為戀人，拍拖翌年即拉埋天窗，非常恩愛。 去年底，有消息指湯唯將會出演老公金泰勇新作《Wonderland》，跟孔劉、朴寶劍、秀智、鄭有美以及崔宇植合作，近日再有消息指湯唯會再接拍多一套韓國電影！

孔劉將會跟湯唯搭檔飾演夫婦。（Getty Images官方圖片）

據知，湯唯在《Wonderland》中會飾演孔劉已離世的妻子，孔劉要透過虛擬世界「Wonderland」才可以跟湯唯見面，當完成《Wonderland》的拍攝後，湯唯就會投入另一新作《分手的決心》。

湯唯方面對此回應：「感謝朴贊郁導演的邀請，期待跟他合作。目前正在研究檔期予以配合。」相信接下來，湯唯會逐漸打開韓國影圈的門路，拍攝更多不同的韓國電影，收割一眾韓國男神！

孔劉將會跟湯唯搭檔飾演夫婦。（Management SOOP官方圖片）

湯唯將會跟朴海日在《分手的決心》中合作。（Naver圖片）

韓國電影《分手的決心》由朴贊郁執導，由湯唯和朴海日主演，三人同為實力級人馬，多次跟影帝宋康昊合作的導演朴贊郁曾拍過《JSA安全地帶》、《復仇》、《原罪犯》、《親切的金子》等等，而近年最出名的必定是《下女的誘惑》。

而男主角朴海日則曾出《殺人回憶》、《韓流怪嚇》、《弓箭之戰》（台譯）、《銀嬌》等等，《分手的決心》預計會在秋天開拍，據知將會是一套「非同尋常朴贊郁式的爱情片」。

重溫《晚秋》玄彬、湯唯：