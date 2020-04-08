《八月照相館》女神沈銀河息影20年　最強賢內助街頭為老公助選

韓流始祖沈銀河憑電影《八月照相館》掀起韓流，是90年代的玉女掌門人，但就在個人事業巔峰之際宣布退出娛樂圈，現年47歲的沈銀河，事實上已息影將近20年，近日沈銀河不怕COVID-19新型冠狀病毒肺炎，公開在街頭為老公拉票吶喊助選，終於讓久未見到她的影迷能一睹芳容。

沈銀河為老公池尚昱特意落區拉票。（kmib圖片）

鮮有地露面的沈銀河，近日戴上口罩又着上粉紅色的助選團制服，外套更大大隻寫下老公的後選號碼以及名字，「2號池尚昱」，在首爾中區藥水市場拉票，跟該區的選民接觸交談，而池尚昱則以「未來統合黨」候選人身份參選。多年無見的沈銀河，以素顏落區助選，但不少街坊依然一眼便認到她，不少網民更讚她保養得宜。

沈銀河憑《八月照相館》奠定韓流女神地位。（電影劇照）

除了沈銀河的事業路令人震驚之外，她的愛情路其實令人意想不到！1998年時，沈銀河跟大她21歲的富商鄭豪泳墜入愛河，更已到了談婚論嫁地步，但始終因為父母極力反對以及年齡差距等因素，最終令沈銀河在結婚前2日宣布分手，後來在2005年嫁給教授池尚昱。

沈銀河在2005年嫁給教授池尚昱。（網上圖片）

事實上曾演出過《美麗的她》、《青春的陷阱》等多套經典韓劇，更以《八月照相館》奠定韓流女神地位的沈銀河，一直都被外界拿來跟李英愛比較，因為兩人的氣質、外型都有相同之處。

最重要的是，被沈銀河悔婚的鄭豪泳在2009年娶了李英愛，結婚11年的兩人感情如膠似漆，愛姐更在2011年為丈夫誕下一對龍鳳胎，一家四口非常幸福。早前鄭豪泳接收訪問時曾稱沈銀河的悔婚令他曾有輕生念頭，相信在後來遇上愛姐，是愛姐拯救他出陰谷之中。