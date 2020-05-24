數據分析10部必睇勵志電影：月黑高飛、阿甘正傳、閃亮人生...

生命中總有不少時期會讓人感到低潮無助，像是對未來沒有方向，想走出舒適圈卻遲遲無法下定決心，甚至是失戀、工作不順遂等等。然而這些生命中的困境與挫折，不該是擊倒我們的阻礙，反倒應該是讓我們更加成長茁壯的礫石，只要是勇敢跨出改變的第一步，生命自然會自己找到出口。

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友最常討論能讓人轉換心境、激勵自我，甚至是看完後馬上下定決心努力替自己人生做出改變，陪伴無數網友走過低潮的勵志電影有哪些。（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月17日至2020年05月15日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『勵志電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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